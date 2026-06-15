Правило трех "П": врач рассказала о способе бросить курить без стресса
Методика особенно эффективна для тех, кто уже безуспешно пытался бросить курить "силой воли"
15 июня 2026, 12:25, ИА Амител
Руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова поделилась с РИА Новости методом борьбы с психологической зависимостью от курения, который она называет правилом трех "П". Этот подход, по ее мнению, может помочь даже тем, кто многократно пытался бросить курить.
«Многие курильщики уже пытались отказаться от вредной привычки три-пять раз, но чаще всего безуспешно. Они резко бросали курить, полагаясь исключительно на силу воли, что приводило к разочарованию и потере мотивации. Основная проблема заключается не в физической зависимости, а в психологических аспектах и ритуалах, связанных с курением», — отметила она.
Смирнова рекомендует использовать правило трех "П" для успешного отказа от курения:
- Планирование — выберите конкретную дату для отказа от курения через одну-две недели. Ведите дневник, чтобы отмечать моменты, когда и почему вы закуриваете (например, от стресса, скуки или с кофе). Понимание своих триггеров — важный шаг к успеху.
- Замена ритуалов — замените привычные действия, связанные с курением, другими. Например, вместо кофе пейте стакан воды, избегая ассоциации "кофе плюс сигарета". Во время перерывов замените перекур на ароматный чай. На работе вместо сигареты держите под рукой морковные палочки, сельдерей или яблоко, чтобы занять руки и рот, когда захочется закурить.
- Поддержка — вместо никотиновых пластырей и жвачек, которые содержат никотин и заменяют одну зависимость другой, врачи советуют использовать безникотиновые препараты. Эти средства воздействуют на причину зависимости в мозге, блокируя удовольствие от реальной сигареты и создавая слабый эффект удовлетворения. Они доступны только по рецепту.
Смирнова подчеркивает, что срыв не должен восприниматься как неудача.
«Если вы закурили на третий день, не корите себя и не прекращайте попытки. В среднем, чтобы полностью отказаться от курения, может потребоваться шесть-восемь попыток. Главное — не терпеть и заменять вредные привычки на полезные. Замена перекура чаем, сигареты на сельдерей и дискомфорта на безникотиновые таблетки поможет вам освободиться от зависимости», — заключила врач.
Ранее врач назвала последствия курения.
12:58:30 15-06-2026
А ещё можно прочитать книгу "Лёгкий способ бросить курить" Алена Карра. Тоже помогает, без силы воли 99% читателям. 1% скидка на дураков.
16:15:51 15-06-2026
Гость (12:58:30 15-06-2026) А ещё можно прочитать книгу "Лёгкий способ бросить курить" А... Да, именно так и бросил много лет назад.
13:43:16 15-06-2026
Поможет бросить курить только очень сильное желание бросить.
13:49:34 15-06-2026
есть и другой более приятный способ.\
но там надо опасаться других ППП.
14:01:18 15-06-2026
Прикурим Пол Папироски
14:07:13 15-06-2026
Нравится мне, когда люди не курившие ни дня, дают советы как бросить курить.
15:26:20 15-06-2026
Курить бросить очень легко! Я уже раз десять бросала!
15:36:12 15-06-2026
На маркетплэйсах огромное количество безникотиновых сигарет с разными добавками. Берите и купите. И все. Бросить употреблять никотин надо говорить. А не курить.
15:38:19 15-06-2026
11 сентября будет 21 год как бросил курить. До этого 14 лет курил сигареты. Последние 3 года по 2 пачки в день. Супруга была беременна дочерью. Я сказал что брошу курить после своего дня рождения 1 сентября и забыл. 10 сентября супруга напомнила о моем обещании. Как-то стыдно стало. Поехал тогда в командировку в Алейск. День был стрессовый. Там у меня был важный уголовный процесс (я адвокатом работал). После суда пошел в кафе и за ужином 200 грам коняка выпил. Курить захотелось еще сильнее. Но все же я бросил курить. Дал себе зарок даже зажигалки в руки не брать не то сигареты. Вот так 20 лет не курю. До сих пор снится что я курю. Главное собраться в один момент и все получится.
15:57:21 15-06-2026
Гость (15:38:19 15-06-2026) 11 сентября будет 21 год как бросил курить. До этого 14 лет ... значит по бабам бегаете.
(подозрительный вы.)
20:47:28 15-06-2026
Мусик (15:57:21 15-06-2026) значит по бабам бегаете.(подозрительный вы.)... Это они за мной бегают всю жизнь. Я очень не красивый, а жена красавица и очень ревнивая. Она не разговорчивая, а мне только стоит открыть рот вокруг меня рой девушек, а сейчас женщин крутится всякого разного сословия и калибра. Но так уж получилось чт тидцатый год с женой живем бок о бок и мирно. Никто не бегает ни куда. Ни на сторону ни к родственникам как у многих принято.
17:22:34 15-06-2026
Яблоки - это вещь!
21:20:44 15-06-2026
Семочки грызите, тов. курильщики.
04:22:24 16-06-2026
Табак это очень коварный наркотик...чтобы "бросить" необходимо очень серьезно подготовиться психологически и найти ту точку опоры,про которую говорил Архимед...иначе он будет настигать вас вновь и вновь...