Методика особенно эффективна для тех, кто уже безуспешно пытался бросить курить "силой воли"

15 июня 2026, 12:25, ИА Амител

Курение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова поделилась с РИА Новости методом борьбы с психологической зависимостью от курения, который она называет правилом трех "П". Этот подход, по ее мнению, может помочь даже тем, кто многократно пытался бросить курить.

«Многие курильщики уже пытались отказаться от вредной привычки три-пять раз, но чаще всего безуспешно. Они резко бросали курить, полагаясь исключительно на силу воли, что приводило к разочарованию и потере мотивации. Основная проблема заключается не в физической зависимости, а в психологических аспектах и ритуалах, связанных с курением», — отметила она.

Смирнова рекомендует использовать правило трех "П" для успешного отказа от курения:

Планирование — выберите конкретную дату для отказа от курения через одну-две недели. Ведите дневник, чтобы отмечать моменты, когда и почему вы закуриваете (например, от стресса, скуки или с кофе). Понимание своих триггеров — важный шаг к успеху. Замена ритуалов — замените привычные действия, связанные с курением, другими. Например, вместо кофе пейте стакан воды, избегая ассоциации "кофе плюс сигарета". Во время перерывов замените перекур на ароматный чай. На работе вместо сигареты держите под рукой морковные палочки, сельдерей или яблоко, чтобы занять руки и рот, когда захочется закурить. Поддержка — вместо никотиновых пластырей и жвачек, которые содержат никотин и заменяют одну зависимость другой, врачи советуют использовать безникотиновые препараты. Эти средства воздействуют на причину зависимости в мозге, блокируя удовольствие от реальной сигареты и создавая слабый эффект удовлетворения. Они доступны только по рецепту.

Смирнова подчеркивает, что срыв не должен восприниматься как неудача.

«Если вы закурили на третий день, не корите себя и не прекращайте попытки. В среднем, чтобы полностью отказаться от курения, может потребоваться шесть-восемь попыток. Главное — не терпеть и заменять вредные привычки на полезные. Замена перекура чаем, сигареты на сельдерей и дискомфорта на безникотиновые таблетки поможет вам освободиться от зависимости», — заключила врач.

Ранее врач назвала последствия курения.