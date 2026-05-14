В Барнауле уборщица ТЦ забрала "бесхозный" велосипед на парковке и отдала его внуку
Женщина забрала велосипед и увезла его домой на автобусе
14 мая 2026, 17:48, ИА Амител
В Барнауле уборщица торгового центра стала фигуранткой уголовного дела после того, как забрала оставленный у магазина велосипед и подарила его своему внуку. В итоге дело о краже прекратили после примирения сторон.
Как сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, история началась с того, что подросток приехал к торговому центру на новом велосипеде. Мальчик ненадолго зашел в цветочный павильон, где работала его мать, а велосипед оставил возле здания.
Когда подросток вернулся, транспорта на месте уже не было. Вместе с матерью он попытался найти пропажу, однако поиски не дали результата, после чего женщина обратилась в полицию.
Позже выяснилось, что велосипед забрала пожилая сотрудница торгового центра. По данным суда, уборщица увидела новый велосипед лежащим возле магазина, огляделась по сторонам и решила, что вещь выбросили. После этого женщина забрала велосипед и увезла его домой на автобусе, чтобы подарить любимому внуку.
Тем временем сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Велосипед вернули владельцу.
В отношении жительницы Барнаула возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража. Однако мировой судья прекратил производство в связи с примирением сторон.
Постановление уже вступило в законную силу.
17:57:35 14-05-2026
А ещё оставляют велосипеды среди мусора возле подъезда. А потом полиция дело возбуждает.
18:04:59 14-05-2026
Купите бабушкиному внуку велосипед, уважаемые богачи. Старушка бедненько живёт, моет полы, наверняка мучается и думает чем ей внука кормить.
18:55:23 14-05-2026
Уголовка?
19:18:35 14-05-2026
У нас в подъезде куча велосипедов, самокатов, колясок. Уборщица там не моет, не обязана она всю эту кучу ворочать. Есть желание это вобросить. Но нарвёшься на уголовную статью или штраф. Никто не в силах заставить людей хранить свои принадлежности в квартирах Нет такого закона - так участковый сказал. Беспредел полный !
20:17:26 14-05-2026
Гость (19:18:35 14-05-2026) У нас в подъезде куча велосипедов, самокатов, колясок. Уборщ... А вы не выбрасывайте. Стальным тросом всю кучу свяжите.
21:44:11 14-05-2026
Гость (20:17:26 14-05-2026) А вы не выбрасывайте. Стальным тросом всю кучу свяжите.... Стальной трос он денег стоит, можно выходя на спицы наступать просто.(резко каблуком)
21:45:53 14-05-2026
Гость (19:18:35 14-05-2026) У нас в подъезде куча велосипедов, самокатов, колясок. Уборщ... Мож он учился не очень? Это к требованиям ПБ легко привязывается подскажите ему, ну и сами знайте))
23:37:49 14-05-2026
Гость (19:18:35 14-05-2026) У нас в подъезде куча велосипедов, самокатов, колясок. Уборщ... Вы не к участковому обращайтесь, а к пожарникам, по правилам нельзя хранить вещи в проходах которые мешают эвакуации людей при пожаре, есть закон.
09:44:15 15-05-2026
Гость (23:37:49 14-05-2026) Вы не к участковому обращайтесь, а к пожарникам, по правилам... и вполне себе штраф нормальный 5000р
23:40:03 14-05-2026
Своровала уборщица, врёт что решила что выбросили новый велосипед.
09:28:37 15-05-2026
Гость (23:40:03 14-05-2026) Своровала уборщица, врёт что решила что выбросили новый вело... откопать Эркюля Пуаро!
11:19:06 15-05-2026
Musik (09:28:37 15-05-2026) откопать Эркюля Пуаро!... Вымышленный персонаж как и Шерлок Холмс. Вы бы мусик литературу иногда читали, а то будете точно выкапывать не пойми кого еще в своей жизни, потом за осквернение и присядите.
14:37:25 15-05-2026
не пойму логики, почему ГАИ угон автомобиля, который не стоял на учете, не считает угоном. по их логике он бесхозный. типа вязли никому не принадлежащий автомобиль....