В Барнауле уборщица ТЦ забрала "бесхозный" велосипед на парковке и отдала его внуку

Женщина забрала велосипед и увезла его домой на автобусе

14 мая 2026, 17:48, ИА Амител

Житель Барнаула ездит на велосипеде / Фото: amic.ru

В Барнауле уборщица торгового центра стала фигуранткой уголовного дела после того, как забрала оставленный у магазина велосипед и подарила его своему внуку. В итоге дело о краже прекратили после примирения сторон.

Как сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, история началась с того, что подросток приехал к торговому центру на новом велосипеде. Мальчик ненадолго зашел в цветочный павильон, где работала его мать, а велосипед оставил возле здания.

Когда подросток вернулся, транспорта на месте уже не было. Вместе с матерью он попытался найти пропажу, однако поиски не дали результата, после чего женщина обратилась в полицию.

Позже выяснилось, что велосипед забрала пожилая сотрудница торгового центра. По данным суда, уборщица увидела новый велосипед лежащим возле магазина, огляделась по сторонам и решила, что вещь выбросили. После этого женщина забрала велосипед и увезла его домой на автобусе, чтобы подарить любимому внуку.

Тем временем сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Велосипед вернули владельцу.

В отношении жительницы Барнаула возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража. Однако мировой судья прекратил производство в связи с примирением сторон.

Постановление уже вступило в законную силу.