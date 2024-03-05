В Барнауле утром 5 марта зафиксировали 9-балльные пробки

Проезд затруднен практически по всему городу

05 марта 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 5 марта / 2ГИС

В Барнауле пробки достигли 9 баллов утром 5 марта, следует из данных 2ГИС.

По состоянию на 08:15, сильнее всего движение затруднено по Павловскому и Змеиногорскому трактам, а также по улице Власихинской и шоссе Ленточный Бор. Кроме того, заторы наблюдаются на Солнечной Поляне, Малахова, Юрина, Северо-Западной, Матросова и многих других улицах.

Ситуацию на дорогах осложняет снегопад. По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле потеплеет до -2 градусов и будет небольшой снег.