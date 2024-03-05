В Барнауле утром 5 марта зафиксировали 9-балльные пробки
Проезд затруднен практически по всему городу
05 марта 2024, 08:15, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 5 марта / 2ГИС
В Барнауле пробки достигли 9 баллов утром 5 марта, следует из данных 2ГИС.
По состоянию на 08:15, сильнее всего движение затруднено по Павловскому и Змеиногорскому трактам, а также по улице Власихинской и шоссе Ленточный Бор. Кроме того, заторы наблюдаются на Солнечной Поляне, Малахова, Юрина, Северо-Западной, Матросова и многих других улицах.
Ситуацию на дорогах осложняет снегопад. По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле потеплеет до -2 градусов и будет небольшой снег.
08:39:23 05-03-2024
Снова снежок выпал🤣🤣🤣
08:40:51 05-03-2024
Разберите рельсы и уберите выделенки и будет вам счастье
09:22:01 05-03-2024
Гость (08:40:51 05-03-2024) Разберите рельсы и уберите выделенки и будет вам счастье... ситуацию осложняет отсутствие общ.транспорта поэтому все везут свою жопу на личной повозке.
И отсутствие рельсов тебе не поможет, быстрее все равно не поедешь.
10:11:04 05-03-2024
Гость (08:40:51 05-03-2024) Разберите рельсы и уберите выделенки и будет вам счастье... Ой, дурак!
12:16:29 05-03-2024
Гость (08:40:51 05-03-2024) Разберите рельсы и уберите выделенки и будет вам счастье...
и тогда точно. совершенно точно, никто никуда не уедет
09:17:53 05-03-2024
ехал на работу в 6-45. полно "оленей", которые едут по пустой дороге 20-30 и собирают за собой "колбасу".... зачем тогда в машину садиться? трамвай в помощь!
10:12:06 05-03-2024
Гость (09:17:53 05-03-2024) ехал на работу в 6-45. полно "оленей", которые едут по пусто... Они что-то нарушили? Может это ты олень, пытающийся всех обогнать?
10:27:30 05-03-2024
Гость (10:12:06 05-03-2024) Они что-то нарушили? Может это ты олень, пытающийся всех обо... Конечно нарушили, читай ПДД, не должен он двигаться со скоростью 20 км/ч, если он тихоходное ТС, то должен пропускать всех и потом уже сам тащиться.
10:50:21 05-03-2024
Гость (10:27:30 05-03-2024) Конечно нарушили, читай ПДД, не должен он двигаться со скоро... спасибо, ответили за меня гостю 10:12:06. вот такие "олени" и создают пробки в городе....
12:32:40 05-03-2024
Гость (10:50:21 05-03-2024) спасибо, ответили за меня гостю 10:12:06. вот такие "олени" ... Вот и тот самый олень откликнулся =)
12:31:34 05-03-2024
Гость (10:27:30 05-03-2024) Конечно нарушили, читай ПДД, не должен он двигаться со скоро... А с какой скоростью они должны двигаться?
11:12:03 05-03-2024
Гость (09:17:53 05-03-2024) ехал на работу в 6-45. полно "оленей", которые едут по пусто... Это я олень. Спасибо вам за совет. Завтра же пересаживаюсь в трамвай.
12:05:44 05-03-2024
Гость (11:12:03 05-03-2024) Это я олень. Спасибо вам за совет. Завтра же пересаживаюсь в... если дождешься этот трамвай
12:10:42 05-03-2024
Гость (12:05:44 05-03-2024) если дождешься этот трамвай... Без меня не поедет. Я водитель.