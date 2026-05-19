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В Барнауле утвердили дату последних звонков

Для одиннадцатиклассников 26 мая пройдут торжественные линейки, а для девятиклассников каждая школа установит дату сама

19 мая 2026, 13:40, ИА Амител

Последний звонок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Последний звонок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле утвердили 26 мая днем проведения последних звонков, сообщили в городском комитете по образованию.

Для выпускников эта дата не окончание учебы, а переход к экзаменам. Основной период ГИА в 2026 году начнется позже обычного: 1 июня — для 11-х классов, 2 июня — для 9-х.

Торжественные линейки, посвященные последнему звонку, для одиннадцатиклассников пройдут во вторник, 26 мая. А вот для девятиклассников каждая школа выбирает дату самостоятельно.

Мероприятия проведут либо в зданиях школ, либо на прилегающих территориях. Особое внимание уделят соблюдению санитарно-эпидемиологических и антитеррористических мер.

Барнаул школы
       

Комментарии 4

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Шинник

13:58:15 19-05-2026

:-)

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Моторщик

14:24:07 19-05-2026

:-)

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ДВМ

15:02:40 19-05-2026

В недалёком прошлом, из- за немного прохладной и дождливой погоды, праздник последнего звонка пришлось проводить не на просторной пришкольной площадке, а в унылом школьном спортзале, и эту толкотню назвали "праздником последнего свистка".

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Текстильщик

15:03:37 19-05-2026

:-)

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