В Барнауле утвердили дату последних звонков

Для одиннадцатиклассников 26 мая пройдут торжественные линейки, а для девятиклассников каждая школа установит дату сама

19 мая 2026, 13:40, ИА Амител

Последний звонок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле утвердили 26 мая днем проведения последних звонков, сообщили в городском комитете по образованию.

Для выпускников эта дата не окончание учебы, а переход к экзаменам. Основной период ГИА в 2026 году начнется позже обычного: 1 июня — для 11-х классов, 2 июня — для 9-х.

Торжественные линейки, посвященные последнему звонку, для одиннадцатиклассников пройдут во вторник, 26 мая. А вот для девятиклассников каждая школа выбирает дату самостоятельно.

Мероприятия проведут либо в зданиях школ, либо на прилегающих территориях. Особое внимание уделят соблюдению санитарно-эпидемиологических и антитеррористических мер.