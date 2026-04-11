Выпускные в российских школах пройдут 27 июня
Такую дату рекомендует Минпросвещения
11 апреля 2026, 10:02, ИА Амител
Последний звонок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Минпросвещения РФ рекомендует провести выпускные вечера 27 июня 2026 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Его цитирует РИА Новости.
В пресс-службе министерства подчеркнули, что дата носит рекомендательный характер. «Наша общая цель — создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны», — отметил Кравцов.
Министр также выразил надежду на то, что этот трогательный день, когда учеба осталась позади и начинается новый этап взрослой жизни, пройдет для всех выпускников торжественно и радостно.
Ранее Минпросвещения определило дату проведения последних звонков в российских школах — они состоятся 26 мая.
