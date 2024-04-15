В Барнауле в честь Дня Победы проведут 160 мероприятий
Салюты отгремят во всех районах города
15 апреля 2024, 13:40, ИА Амител
В Барнауле 79-ю годовщину Победы в ВОВ отметят 160 тематическими мероприятиями. Такой план утвердил глава города Вячеслав Франк.
Как сообщили в мэрии, в список вошли патриотические акции "Вахта памяти", "Георгиевская лента", "Парад у дома ветерана" и другие. Перед 9 мая ветеранов и тружеников тыла на дому поздравят губернатор Виктор Томенко, а также представители администрации и городской думы.
Официальные мероприятия начнутся утром 9 мая с возложения цветов на Мемориале Славы. Затем состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов, а основной локацией праздника станет площадь Сахарова, где в 22:00 отгремит праздничный фейерверк.
В остальных районах города также запланированы мероприятия и салюты. Праздник отметят в том числе в учреждениях культуры, образования и спорта.
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Гость (16:42:34 15-04-2024) Редакция, напишите, всё-таки, будет Бессмертный Полк или нет... Не будет бессмертного полка. Причину все знают , кроме тебя.