В Барнауле в честь Дня Победы проведут 160 мероприятий

Салюты отгремят во всех районах города

15 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Парад Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 79-ю годовщину Победы в ВОВ отметят 160 тематическими мероприятиями. Такой план утвердил глава города Вячеслав Франк.

Как сообщили в мэрии, в список вошли патриотические акции "Вахта памяти", "Георгиевская лента", "Парад у дома ветерана" и другие. Перед 9 мая ветеранов и тружеников тыла на дому поздравят губернатор Виктор Томенко, а также представители администрации и городской думы.

Официальные мероприятия начнутся утром 9 мая с возложения цветов на Мемориале Славы. Затем состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов, а основной локацией праздника станет площадь Сахарова, где в 22:00 отгремит праздничный фейерверк.

В остальных районах города также запланированы мероприятия и салюты. Праздник отметят в том числе в учреждениях культуры, образования и спорта.