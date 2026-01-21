В Барнауле во время капитального ремонта лопнула труба на чердаке, затопив квартиры
В результате в комнатах отклеились обои, промокла мебель и отсырели двери
В центре Барнаула, на пр. Строителей, 4, во время капитального ремонта произошел масштабный потоп, затопивший несколько квартир. Причиной аварии стала лопнувшая пластиковая труба в системе отопления на чердаке многоквартирного дома, сообщает Народный фронт Алтайского края.
Согласно строительным нормативам, в домах с элеваторным узлом использование таких труб запрещено, поскольку они не рассчитаны на высокие температуры и давление.
По информации источника, управляющая компания "Ермак" либо сама установила эти трубы, либо допускала их эксплуатацию, невзирая на нарушение. Подрядчик "Энергосбыт", начавший капремонт в декабре 2025 года, обнаружил на чердаке опасные трубы, однако не остановил работы. В итоге одна из труб лопнула, вызвав не просто протечку, а мощный выброс пара и кипятка, который значительно увеличил масштаб разрушений.
Вода хлынула в четыре квартиры ниже и лилась около часа. В результате в комнатах отклеились обои, промокла мебель, отсырели двери. Пострадавшие жильцы подсчитывают ущерб. Народный фронт направил обращение в УК "Ермак" с требованием немедленно заменить аварийную систему и выплатить компенсацию жителям.
Подавайте в суд, пусть платят деньги за матерьяльный ущерб, а вообще надо было срочно закрыть отопление.
19:28:16 21-01-2026
Судья Трегубова в Индустриальном суде сделала прецедент на использование этих труб для отопления в Барнауле, судья Секерина в краевом суде признала законным решение Индустриального суда, теперь согласно решения суда эти трубы можно использовать в отопление. Так, что суд может решить по своему.
20:46:53 21-01-2026
гость (19:28:16 21-01-2026) Судья Трегубова в Индустриальном суде сделала прецедент на и... ну так то в Москве по началу тоже судья решил Долиной квартирку вернуть, Однако не получилось.
16:52:04 22-01-2026
гость (19:28:16 21-01-2026) Судья Трегубова в Индустриальном суде сделала прецедент на и... Да они там сами порой не знают как законы толковать
19:32:56 21-01-2026
Почему то чисто пластиковые велосипеды не делают, а трубы отопления пожалуйста, хотя они очень часто лопаются.
20:15:10 21-01-2026
Кто знает, расскажите, в квартирах совсем нельзя использовать пластиковые отопительные трубы? Какие варианты замены существуют?
22:28:23 21-01-2026
Гость (20:15:10 21-01-2026) Кто знает, расскажите, в квартирах совсем нельзя использова... сталь
08:48:16 22-01-2026
Гость (22:28:23 21-01-2026) сталь... Где брать сталь? Пластиковые можно купить в любом сантехническом магазине, там же договориться о сантехнике, который установит.
22:14:34 21-01-2026
у нас так было! но квартира всегда застрахована. выплатили через 2 нед. сделали ремонт в квартире, подэкономили там и даже хватило на ремонт на даче!)