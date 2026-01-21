В Барнауле во время капитального ремонта лопнула труба на чердаке, затопив квартиры

В результате в комнатах отклеились обои, промокла мебель и отсырели двери

21 января 2026, 16:40, ИА Амител

В центре Барнаула, на пр. Строителей, 4, во время капитального ремонта произошел масштабный потоп, затопивший несколько квартир. Причиной аварии стала лопнувшая пластиковая труба в системе отопления на чердаке многоквартирного дома, сообщает Народный фронт Алтайского края.

Согласно строительным нормативам, в домах с элеваторным узлом использование таких труб запрещено, поскольку они не рассчитаны на высокие температуры и давление.

По информации источника, управляющая компания "Ермак" либо сама установила эти трубы, либо допускала их эксплуатацию, невзирая на нарушение. Подрядчик "Энергосбыт", начавший капремонт в декабре 2025 года, обнаружил на чердаке опасные трубы, однако не остановил работы. В итоге одна из труб лопнула, вызвав не просто протечку, а мощный выброс пара и кипятка, который значительно увеличил масштаб разрушений.

Вода хлынула в четыре квартиры ниже и лилась около часа. В результате в комнатах отклеились обои, промокла мебель, отсырели двери. Пострадавшие жильцы подсчитывают ущерб. Народный фронт направил обращение в УК "Ермак" с требованием немедленно заменить аварийную систему и выплатить компенсацию жителям.