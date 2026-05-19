Водителей автобусов попросили не справлять нужду под окнами детсада в Барнауле
Поскольку дети все это видят — и на улице, и из окон
19 мая 2026, 12:00, ИА Амител
Детсад и туалет / Фото: "Яндекс.Карты"
Родители воспитанников детсада № 76, расположенного возле площади Спартака, пожаловались на водителей, справляющих нужду под окнами учреждения, пишет "Инцидент Барнаул".
Как отмечается, рядом с конечной остановкой автобусов и маршруток стоит туалетный модуль, однако он закрыт. Из-за этого некоторые водители справляют нужду прямо возле забора детского сада — буквально напротив окон групп и детской площадки.
«Дети все это видят — на улице и из окон. Летом стоит ужасная вонь», — пожаловались родители.
Воспитатели также обеспокоены ситуацией. Родительский комитет просит навести порядок и открыть туалет на конечной остановке.
12:12:51 19-05-2026
- ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
- не, не слышал
13:38:32 19-05-2026
Шинник (12:12:51 19-05-2026) - ДИСПЕТЧЕРСКАЯ- не, не слышал ... Предлагаешь справлять нужду в диспетчерской? Смешно. Я думал для этого существуют туалеты.
14:30:42 19-05-2026
Шинник (13:38:32 19-05-2026) Предлагаешь справлять нужду в диспетчерской? Смешно. Я думал...
да будет вам известно, что в диспетчерской на Солнечной поляне был туалет...
14:45:01 19-05-2026
Шинник (14:30:42 19-05-2026) да будет вам известно, что в диспетчерской на Солнечной ... И? Без диспетчерской туалет не возможен? Диспетчерские сейчас абсолютно ни к чему, а вот туалеты да.
12:19:25 19-05-2026
Туалеты на конечных, это что-то из фантастических романов просто.
Туалету на Исакова рядом с администрацией лет 10 уже. Но открыть его так и не получилось, несмотря на все усилия .
12:26:42 19-05-2026
Гость (12:19:25 19-05-2026) Туалеты на конечных, это что-то из фантастических романов пр...
для туалета необходимо:
-температура внутри помещения (типа "сортир")
-водоподведение/отведение (фикалий)
-подведение электроэнергии (освещение/отопление)
- какое-то ограничение по доступу к помещению, типа "сартир"
12:48:47 19-05-2026
Шинник (12:26:42 19-05-2026) для туалета необходимо:-температура внутри помещения... Что из этого в 21 веке недоступно или безумно дорого?
13:01:38 19-05-2026
Гость (12:48:47 19-05-2026) Что из этого в 21 веке недоступно или безумно дорого?...
доступно-то всё.
кто оплачивать и делать всё это будет ?
Жители домов ?
13:13:30 19-05-2026
Шинник (13:01:38 19-05-2026) доступно-то всё.кто оплачивать и делать всё это буде... А кто асфальт укладывает на конечных остановках или подметает и снег чистит?
Вот например всё тот-же туалет на Исакова он на балансе администрации
14:32:13 19-05-2026
Гость (13:13:30 19-05-2026) А кто асфальт укладывает на конечных остановках или подметае... асфальт укладывают- дорожные рабочие.
Снег чистят - дворники
15:56:56 19-05-2026
Шинник (14:32:13 19-05-2026) асфальт укладывают- дорожные рабочие.Снег чистят - двор... читать-учат в школе
12:24:32 19-05-2026
Туалеты на конечных, это что-то из фантастических романов просто.
Туалету на Исакова рядом с администрацией лет 10 уже. Но открыть его так и не получилось, несмотря на все усилия .
Туда вся администрация ходит. у них свои ключи. даже зимой.
12:50:37 19-05-2026
гость (12:24:32 19-05-2026) Туалеты на конечных, это что-то из фантастических романов пр... А зачем они туда ходят?
Ни разу не видел там посетителей, хотя он даже в ДубльГИС есть.
Просто заведение призрак, оно вроде есть , но его как-бы нет
12:28:04 19-05-2026
Так может нормальный туалет попросить сделать, не? Вообще такая элементарная мысль, как оборудовать в "туристический" кластер туалетами, должна быть первой в голове у "устроителей". Но ее нет и не было. Делаем вывод об умственных способностях туристических пассионариев.
12:50:17 19-05-2026
Гость (12:28:04 19-05-2026) Так может нормальный туалет попросить сделать, не? Вообще та... Да там бабло отмыли и будет
12:49:18 19-05-2026
Кто вам сделает туалет? Что выдумывать? Кто платить будет? Нюхайте нашатырь.
12:59:27 19-05-2026
На Солнечной поляне (Конечная автобусов ) была диспетчерская, столовая и соответственно - клозет) но эффективнойвласти содержать такой объект на первом этаже 9-и этажки не по силам, сильно дорого...ссыте где хотите и по сей день, зато осваиваем ИИ
13:01:34 19-05-2026
Конечная автобусов 10,53,18 где туалет, конечная автобусов 75,47 так же под окнами жилых домов, когда строили дома могли и общественное место - клозет рпедусмотреть
13:09:08 19-05-2026
Раньше то, на Руси было две беды, теперь три
14:05:51 19-05-2026
Тут и не такое увидишь. Это Барнаул, детишки... привыкайте
14:33:35 19-05-2026
да уж (14:05:51 19-05-2026) Тут и не такое увидишь. Это Барнаул, детишки... привыкайте...
в смысле , привыкайте ?!
Мы тут родились ...
14:46:07 19-05-2026
Шинник (14:33:35 19-05-2026) в смысле , привыкайте ?!Мы тут родились ...... Заметно, прямо под стенами детсада № 76?
15:02:35 19-05-2026
Демонстрация половых органов детям это так то тяжкая статья, надолго можно уехать. Пишите обращение, что водители демонстрируют половые органы детям и всё, преступники на нарах, и не пахнет в округе. Ещё и компенсацию морального вреда с них стрясёте.
15:26:07 19-05-2026
Где в Барнауле в центре можно сходить в туалет?
16:57:54 19-05-2026
хорошо быть кисою, хорошо собакаю...
21:12:15 19-05-2026
подайте в суд на всех, за эксгибиционизм и педофилию