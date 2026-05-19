Водителей автобусов попросили не справлять нужду под окнами детсада в Барнауле

Поскольку дети все это видят — и на улице, и из окон

19 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Детсад и туалет / Фото: "Яндекс.Карты"

Родители воспитанников детсада № 76, расположенного возле площади Спартака, пожаловались на водителей, справляющих нужду под окнами учреждения, пишет "Инцидент Барнаул".

Как отмечается, рядом с конечной остановкой автобусов и маршруток стоит туалетный модуль, однако он закрыт. Из-за этого некоторые водители справляют нужду прямо возле забора детского сада — буквально напротив окон групп и детской площадки.

«Дети все это видят — на улице и из окон. Летом стоит ужасная вонь», — пожаловались родители.

Воспитатели также обеспокоены ситуацией. Родительский комитет просит навести порядок и открыть туалет на конечной остановке.