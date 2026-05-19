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Водителей автобусов попросили не справлять нужду под окнами детсада в Барнауле

Поскольку дети все это видят — и на улице, и из окон

19 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Детсад и туалет / Фото: "Яндекс.Карты"
Детсад и туалет / Фото: "Яндекс.Карты"

Родители воспитанников детсада № 76, расположенного возле площади Спартака, пожаловались на водителей, справляющих нужду под окнами учреждения, пишет "Инцидент Барнаул".

Как отмечается, рядом с конечной остановкой автобусов и маршруток стоит туалетный модуль, однако он закрыт. Из-за этого некоторые водители справляют нужду прямо возле забора детского сада — буквально напротив окон групп и детской площадки.

«Дети все это видят — на улице и из окон. Летом стоит ужасная вонь», — пожаловались родители.

Воспитатели также обеспокоены ситуацией. Родительский комитет просит навести порядок и открыть туалет на конечной остановке.

Детсад и кукла на стуле / Фото: amic.ru

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Инициатива реализуется при участии профильных специалистов и под руководством Министерства просвещения
НОВОСТИОбщество
Барнаул жалобы и просьбы школы и детсады
       

Комментарии 26

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Шинник

12:12:51 19-05-2026

- ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
- не, не слышал

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Шинник

13:38:32 19-05-2026

Шинник (12:12:51 19-05-2026) - ДИСПЕТЧЕРСКАЯ- не, не слышал ... Предлагаешь справлять нужду в диспетчерской? Смешно. Я думал для этого существуют туалеты.

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Шинник

14:30:42 19-05-2026

Шинник (13:38:32 19-05-2026) Предлагаешь справлять нужду в диспетчерской? Смешно. Я думал...
да будет вам известно, что в диспетчерской на Солнечной поляне был туалет...

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Шинник

14:45:01 19-05-2026

Шинник (14:30:42 19-05-2026) да будет вам известно, что в диспетчерской на Солнечной ... И? Без диспетчерской туалет не возможен? Диспетчерские сейчас абсолютно ни к чему, а вот туалеты да.

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Гость

12:19:25 19-05-2026

Туалеты на конечных, это что-то из фантастических романов просто.
Туалету на Исакова рядом с администрацией лет 10 уже. Но открыть его так и не получилось, несмотря на все усилия .

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Шинник

12:26:42 19-05-2026

Гость (12:19:25 19-05-2026) Туалеты на конечных, это что-то из фантастических романов пр...
для туалета необходимо:
-температура внутри помещения (типа "сортир")
-водоподведение/отведение (фикалий)
-подведение электроэнергии (освещение/отопление)
- какое-то ограничение по доступу к помещению, типа "сартир"

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Гость

12:48:47 19-05-2026

Шинник (12:26:42 19-05-2026) для туалета необходимо:-температура внутри помещения... Что из этого в 21 веке недоступно или безумно дорого?

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Шинник

13:01:38 19-05-2026

Гость (12:48:47 19-05-2026) Что из этого в 21 веке недоступно или безумно дорого?...
доступно-то всё.
кто оплачивать и делать всё это будет ?
Жители домов ?

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Гость

13:13:30 19-05-2026

Шинник (13:01:38 19-05-2026) доступно-то всё.кто оплачивать и делать всё это буде... А кто асфальт укладывает на конечных остановках или подметает и снег чистит?
Вот например всё тот-же туалет на Исакова он на балансе администрации

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Шинник

14:32:13 19-05-2026

Гость (13:13:30 19-05-2026) А кто асфальт укладывает на конечных остановках или подметае... асфальт укладывают- дорожные рабочие.
Снег чистят - дворники

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Гость

15:56:56 19-05-2026

Шинник (14:32:13 19-05-2026) асфальт укладывают- дорожные рабочие.Снег чистят - двор... читать-учат в школе

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гость

12:24:32 19-05-2026

Туалеты на конечных, это что-то из фантастических романов просто.
Туалету на Исакова рядом с администрацией лет 10 уже. Но открыть его так и не получилось, несмотря на все усилия .
Туда вся администрация ходит. у них свои ключи. даже зимой.

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Гость

12:50:37 19-05-2026

гость (12:24:32 19-05-2026) Туалеты на конечных, это что-то из фантастических романов пр... А зачем они туда ходят?
Ни разу не видел там посетителей, хотя он даже в ДубльГИС есть.
Просто заведение призрак, оно вроде есть , но его как-бы нет

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Гость

12:28:04 19-05-2026

Так может нормальный туалет попросить сделать, не? Вообще такая элементарная мысль, как оборудовать в "туристический" кластер туалетами, должна быть первой в голове у "устроителей". Но ее нет и не было. Делаем вывод об умственных способностях туристических пассионариев.

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п

12:50:17 19-05-2026

Гость (12:28:04 19-05-2026) Так может нормальный туалет попросить сделать, не? Вообще та... Да там бабло отмыли и будет

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Гость

12:49:18 19-05-2026

Кто вам сделает туалет? Что выдумывать? Кто платить будет? Нюхайте нашатырь.

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Гость

12:59:27 19-05-2026

На Солнечной поляне (Конечная автобусов ) была диспетчерская, столовая и соответственно - клозет) но эффективнойвласти содержать такой объект на первом этаже 9-и этажки не по силам, сильно дорого...ссыте где хотите и по сей день, зато осваиваем ИИ

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Гость

13:01:34 19-05-2026

Конечная автобусов 10,53,18 где туалет, конечная автобусов 75,47 так же под окнами жилых домов, когда строили дома могли и общественное место - клозет рпедусмотреть

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ИГ

13:09:08 19-05-2026

Раньше то, на Руси было две беды, теперь три

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да уж

14:05:51 19-05-2026

Тут и не такое увидишь. Это Барнаул, детишки... привыкайте

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Шинник

14:33:35 19-05-2026

да уж (14:05:51 19-05-2026) Тут и не такое увидишь. Это Барнаул, детишки... привыкайте...
в смысле , привыкайте ?!
Мы тут родились ...

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Шинник

14:46:07 19-05-2026

Шинник (14:33:35 19-05-2026) в смысле , привыкайте ?!Мы тут родились ...... Заметно, прямо под стенами детсада № 76?

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Гость

15:02:35 19-05-2026

Демонстрация половых органов детям это так то тяжкая статья, надолго можно уехать. Пишите обращение, что водители демонстрируют половые органы детям и всё, преступники на нарах, и не пахнет в округе. Ещё и компенсацию морального вреда с них стрясёте.

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Гость

15:26:07 19-05-2026

Где в Барнауле в центре можно сходить в туалет?

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Гость

16:57:54 19-05-2026

хорошо быть кисою, хорошо собакаю...

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Гость

21:12:15 19-05-2026

подайте в суд на всех, за эксгибиционизм и педофилию

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