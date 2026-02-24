В Госдуме предложили включить "копии оружия" в перечень игрушек для детских садов
Инициатива реализуется при участии профильных специалистов и под руководством Министерства просвещения
24 февраля 2026, 18:04, ИА Амител
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказался о возможном перечне игрушек для детских садов и предложил включить в него реалистичные макеты оружия, а также традиционную матрешку. Ранее о разработке такого списка сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, подчеркнув, что детские игрушки должны соответствовать традиционным ценностям.
В разговоре с изданием "Подъем" Вассерман отметил, что в целом скептически относится к идее жестких запретов и формальных перечней. По его мнению, детям важно не ограждение от сложных тем, а объяснение того, что является допустимым, а что — опасным и почему.
«Я бы, наверное, включил в этот список достаточно убедительные копии оружия. Я такие копии коллекционирую уже шесть десятилетий и считаю, что для ребенка нужно как можно раньше получить представление об оружии: чем оно хорошо, а чем плохо. Как ни крути, а в обозримом будущем без оружия обойтись вряд ли возможно», — пояснил депутат.
Отдельно Вассерман остановился на матрешке, назвав ее примером культурной открытости и способности русской цивилизации усваивать и развивать заимствованные идеи.
«Наша цивилизация лучше всех прочих умеет втягивать в себя достижения других цивилизаций и дальше развивать их как свои собственные. Первые такие складные куклы придумали в Японии. Мы с ними познакомились в конце XIX века и практически мгновенно освоили конструкцию и стали их расписывать», — отметил он.
Идею создания перечня допустимых игрушек в целом поддержал и другой член комитета Госдумы по просвещению — Михаил Берулава. В комментарии "Подъему" он подчеркнул, что инициатива реализуется при участии профильных специалистов и под руководством министерства.
«Мы понимаем, что делается это все взвешенно, под руководством министра, мы это поддерживаем. Игрушки должны быть, чтобы они развивали и умственные способности, и обучающие, и чтобы учили правильно относиться к природе, окружающей среде. Все не перечислишь. Матрешка тоже. Но это должны определить специалисты», — сказал Берулава.
18:09:38 24-02-2026
в школах строевая подготовка и в садиках пестики и автоматы? это для чего, подскажите.
18:20:21 24-02-2026
Может это и экстремизм, но мне кажется Микки Маус для детей больше подходит
19:35:53 24-02-2026
Может как в Спарте уже, сразу с 7 лет забирать из семьи и обучать военному ремеслу? Чё мелочиться то, правда?
19:40:16 24-02-2026
Буржуи внушают "Убей!" с малолетства:
Их бесит советское мирное детство...
21:27:54 24-02-2026
Вот такие инициативы напрочь отбивают желание рожать.
10:03:02 25-02-2026
Женя празднует рожденье —
Юбиляру восемь лет!
Подарили гости Жене:
Пушку, танк и пистолет.
И, совсем как настоящий,
Как бывает у солдат, —
Черный, новенький, блестящий,
С круглым диском автомат.
Гости кушали ватрушки,
Женя в комнате играл —
Он военные игрушки
По частичкам разбирал.
— Что же ты наделал, Женя?!
Все сломал? Какой кошмар!..
— У меня разоруженье! —
Громко крикнул юбиляр.
С. Михалков
10:47:07 25-02-2026
У меня в детстве в 80-е был автомат, дедушка из дерева выточил, покрасил, со съёмным магазином-рожком, выглядел как настоящий. Я был на седьмом небе от счастья и все пацаны во дворе мне дико завидовали, когда в войнушку играли. Для пацана оружие - то что нужно, для нормального пацана, не для мамкиного сынульки.