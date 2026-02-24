В Госдуме предложили включить "копии оружия" в перечень игрушек для детских садов

Инициатива реализуется при участии профильных специалистов и под руководством Министерства просвещения

24 февраля 2026, 18:04, ИА Амител

Детсад и кукла на стуле / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказался о возможном перечне игрушек для детских садов и предложил включить в него реалистичные макеты оружия, а также традиционную матрешку. Ранее о разработке такого списка сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, подчеркнув, что детские игрушки должны соответствовать традиционным ценностям.

В разговоре с изданием "Подъем" Вассерман отметил, что в целом скептически относится к идее жестких запретов и формальных перечней. По его мнению, детям важно не ограждение от сложных тем, а объяснение того, что является допустимым, а что — опасным и почему.

«Я бы, наверное, включил в этот список достаточно убедительные копии оружия. Я такие копии коллекционирую уже шесть десятилетий и считаю, что для ребенка нужно как можно раньше получить представление об оружии: чем оно хорошо, а чем плохо. Как ни крути, а в обозримом будущем без оружия обойтись вряд ли возможно», — пояснил депутат.

Отдельно Вассерман остановился на матрешке, назвав ее примером культурной открытости и способности русской цивилизации усваивать и развивать заимствованные идеи.

«Наша цивилизация лучше всех прочих умеет втягивать в себя достижения других цивилизаций и дальше развивать их как свои собственные. Первые такие складные куклы придумали в Японии. Мы с ними познакомились в конце XIX века и практически мгновенно освоили конструкцию и стали их расписывать», — отметил он.

Идею создания перечня допустимых игрушек в целом поддержал и другой член комитета Госдумы по просвещению — Михаил Берулава. В комментарии "Подъему" он подчеркнул, что инициатива реализуется при участии профильных специалистов и под руководством министерства.

«Мы понимаем, что делается это все взвешенно, под руководством министра, мы это поддерживаем. Игрушки должны быть, чтобы они развивали и умственные способности, и обучающие, и чтобы учили правильно относиться к природе, окружающей среде. Все не перечислишь. Матрешка тоже. Но это должны определить специалисты», — сказал Берулава.

