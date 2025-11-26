В Барнауле выпивающий велосипедист проехался по проспекту Ленина по встречке

Мужчина создавал угрозу для водителей

26 ноября 2025, 08:45, ИА Амител

В Барнауле на проспекте Ленина заметили велосипедиста, который устроил опасный заезд по встречной полосе, не прекращая при этом пить прямо на ходу.

«Сверхразум на проспекте Ленина. Пьет для храбрости?» – написал подписчик Telegram-канала "Инцидент Барнаул".

На записи видно, что мужчина едет по центру встречной полосы и делает глотки из бутылки, предположительно с алкоголем, игнорируя движение и создавая угрозу для водителей.

