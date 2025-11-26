В Барнауле выпивающий велосипедист проехался по проспекту Ленина по встречке
Мужчина создавал угрозу для водителей
26 ноября 2025, 08:45, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Ленина заметили велосипедиста, который устроил опасный заезд по встречной полосе, не прекращая при этом пить прямо на ходу.
«Сверхразум на проспекте Ленина. Пьет для храбрости?» – написал подписчик Telegram-канала "Инцидент Барнаул".
На записи видно, что мужчина едет по центру встречной полосы и делает глотки из бутылки, предположительно с алкоголем, игнорируя движение и создавая угрозу для водителей.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 30-летний житель Бийска украл велосипед стоимостью 17,5 тыс. рублей и выкинул его.
09:00:30 26-11-2025
Жаль что не раскатали.
09:52:28 26-11-2025
Гость (09:00:30 26-11-2025) Жаль что не раскатали. ... лучше не насовсем, а чтобы мог только на инвалидной коляске передвигаться всю свою оставшуюся никчемную жизнь. и ежедневно вспоминать свои яркие поездки.
08:24:39 27-11-2025
Элен без ребят (09:52:28 26-11-2025) лучше не насовсем, а чтобы мог только на инвалидной коляске ... Так он и на инвалидной коляске может пить и кататься по встречке.
10:03:45 26-11-2025
Как-то несколько лет назад я шел по Попова от Семенова до Павловского тракта. Впереди шел наркоман прямо по середине дороги и кидался под машины. Водители уворачивались, наркоман дошел живой.
13:29:57 26-11-2025
то же новость, доставшики еды все ездят как хотят.
16:28:37 26-11-2025
Бедные водятлы, как же они настрадались! Едва-едва спаслись от велосипеда, а так бы он их раскатал по всей улице.