Барнаулец, наворовавший велосипедов на 500 тысяч рублей, предстанет перед судом

Мужчина действовал в трех районах города

23 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Вор велосипедов / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в серии краж и одном грабеже велосипедов. Общий ущерб, причиненный его действиями, составил около 500 тысяч рублей, сообщили в правоохранительных органах Алтайского края.

По данным следствия, злоумышленник действовал в трех районах города, как днем, так и ночью. Он подыскивал велосипеды на улицах, парковках и в подъездах жилых домов. В случае если транспорт был закреплен противоугонным тросом, использовал специальный инструмент для его перекусывания. Отдельным эпизодом стал грабеж, когда обвиняемый похитил велосипед у владельца, оставившего его у магазина. Попытки остановить преступника тогда оказались безуспешными.

«Часть похищенного имущества мужчина реализовал через ломбарды либо продавал случайным людям. Вырученные средства тратил по своему усмотрению. Для совершения новых преступлений он использовал чужие велосипеды, меняя их по мере возможности», – отметили в ведомстве.

Личность подозреваемого установили благодаря записям камер видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый житель Барнаула, которого задержали сотрудники уголовного розыска. В настоящее время обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе. Несколько украденных велосипедов изъяты и возвращены владельцам.

