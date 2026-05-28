В Барнауле юный мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой
Авария произошла около 18:50 на улице Советской, 2а
28 мая 2026, 10:43, ИА Амител
Место происшествия / Фото: ГАИ Алтайского края
В поселке Гоньба вечером 27 мая произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Пострадал несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта.
Как сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края, авария произошла около 18:50 на улице Советской, 2а.
По предварительным данным, Toyota под управлением 44-летнего мужчины столкнулась с мотоциклом, за рулем которого находился 15-летний подросток.
В результате происшествия юноша получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
10:46:26 28-05-2026
Как быстро заканчиваются малолетки на мопедах. А ведь это именно его родители купили ему мопед и отправили на дорогу чтобы он поскорее встретился с Усольцевыми. Нужно ввести штрафы для родителей не менее 10 000 000 рублей за сам факт нахождения подростка на заведённом мотоцикле и эта эпидемия быстро сойдёт на нет, а казна пополнится деньгами.
10:52:30 28-05-2026
За такой комментарий родители вас на ломтики "порежут". Попросил, как ему отказать, ведь у других есть.
10:58:27 28-05-2026
ВВП (10:52:30 28-05-2026) За такой комментарий родители вас на ломтики "порежут". Попр... Возьмут кредиты, оплатят штраф 10 000 000р, будут всю жизнь горбатиться на банк и радоваться своей сыночке-корзиночке и его красивой могилке в самом расцвете лет. И остальные так же. Всё как у всех будет, одинаковые оградки в виде стилизованных рам мопедок.
12:25:35 28-05-2026
ВВП (10:52:30 28-05-2026) За такой комментарий родители вас на ломтики "порежут". Попр... Если так рассуждать то "раз другие кушают какашки значит и нам тоже нужно их кушать"