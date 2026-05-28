В Барнауле юный мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой

Авария произошла около 18:50 на улице Советской, 2а

28 мая 2026, 10:43, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГАИ Алтайского края

В поселке Гоньба вечером 27 мая произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Пострадал несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта.

Как сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края, авария произошла около 18:50 на улице Советской, 2а.

По предварительным данным, Toyota под управлением 44-летнего мужчины столкнулась с мотоциклом, за рулем которого находился 15-летний подросток.

В результате происшествия юноша получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.