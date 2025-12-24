В Барнауле задержали стоматологов, которые удаляли здоровые зубы и навязывали кредиты

По делу о мошенничестве в крупном размере задержаны 17 человек

24 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Стоматолог / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России пресечена деятельность сети частных стоматологических клиник, сотрудники которой обманом принуждали пациентов к ненужному дорогому лечению и кредитам. Как сообщает МВД по Удмуртской Республике, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении 17 человек. Задержания прошли в Барнауле, Ижевске, Москве и Набережных Челнах.

По данным следствия, преступная группа, возглавляемая двумя братьями, действовала по единой схеме. Мошенники веерно обзванивали граждан, предлагая бесплатный панорамный снимок челюсти и консультацию. Однако на приеме пациентам сразу начинали навязывать дорогостоящие и часто совершенно необоснованные процедуры.

«В некоторых случаях участники группы убеждали граждан лечить либо удалять даже здоровые зубы, лечение которых не требовалось», – подчеркнули в полиции.

После составления завышенного плана лечения клиентов убеждали оформить кредит прямо в клинике, создавая ощущение срочности и лишая возможности посоветоваться с близкими или покинуть помещение.

По предварительным оценкам, ущерб от действий группы превышает 4 миллиона рублей, и эта сумма может увеличиться по мере расследования. В ходе обысков правоохранители изъяли более 12 миллионов рублей наличными, 46 банковских карт, два автомобиля, технику и документацию.