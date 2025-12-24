В Барнауле задержали стоматологов, которые удаляли здоровые зубы и навязывали кредиты
По делу о мошенничестве в крупном размере задержаны 17 человек
24 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
В России пресечена деятельность сети частных стоматологических клиник, сотрудники которой обманом принуждали пациентов к ненужному дорогому лечению и кредитам. Как сообщает МВД по Удмуртской Республике, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении 17 человек. Задержания прошли в Барнауле, Ижевске, Москве и Набережных Челнах.
По данным следствия, преступная группа, возглавляемая двумя братьями, действовала по единой схеме. Мошенники веерно обзванивали граждан, предлагая бесплатный панорамный снимок челюсти и консультацию. Однако на приеме пациентам сразу начинали навязывать дорогостоящие и часто совершенно необоснованные процедуры.
«В некоторых случаях участники группы убеждали граждан лечить либо удалять даже здоровые зубы, лечение которых не требовалось», – подчеркнули в полиции.
После составления завышенного плана лечения клиентов убеждали оформить кредит прямо в клинике, создавая ощущение срочности и лишая возможности посоветоваться с близкими или покинуть помещение.
По предварительным оценкам, ущерб от действий группы превышает 4 миллиона рублей, и эта сумма может увеличиться по мере расследования. В ходе обысков правоохранители изъяли более 12 миллионов рублей наличными, 46 банковских карт, два автомобиля, технику и документацию.
14:42:47 24-12-2025
Название клиники ? Очень полезная новость , напоминает рекламу которая открывается на недоск....
14:43:34 24-12-2025
имена этих прекрасных людей?
14:53:02 24-12-2025
Когда в стране нет идеологии, то появляются банды стоматологов, долинские бабки и ....
15:17:10 24-12-2025
Гость (14:53:02 24-12-2025) Когда в стране нет идеологии, то появляются банды стоматолог... Не только идеология есть, но и религия - БАБКИ!
15:07:25 24-12-2025
Это и есть идеология развала страны. Многие в этом участвуют, занимая высокие кресла. Их всех связывает одно-жадность. Предадут и продадут всех и всё.
15:18:49 24-12-2025
Ну вот) А звонили они не через Телегу, не через WhatsApp, а вполне себе по сотовой связи. То есть что? Пральна, запрещать надо сотовую связь, ибо базу слил либо оператор, либо еще кто, ее имеющий. Например, банк.
10:15:50 25-12-2025
Гость (15:18:49 24-12-2025) Ну вот) А звонили они не через Телегу, не через WhatsApp, а ... Да и по домашним телефонам может быть обзвон, тем более наверняка их целевая аудитория. Запретить ртк?
18:53:44 25-12-2025
Гость (15:18:49 24-12-2025) Ну вот) А звонили они не через Телегу, не через WhatsApp, а ... На домашний звонят!!!Зовут на бесплатный осмотр зубов!!!
15:40:50 24-12-2025
Медики, которые дают клятву Гиппократа. Аналогичные ситуации не только в стоматологии, но и косметологии, что уж говорить об узких специалистах.
16:26:58 24-12-2025
Гость (15:40:50 24-12-2025) Медики, которые дают клятву Гиппократа. Аналогичные ситуации... Клятва Гиппократа это сейчас как обещание жениться - следование традиции и юридической силы не имеет.
10:18:00 25-12-2025
Гость (15:40:50 24-12-2025) Медики, которые дают клятву Гиппократа. Аналогичные ситуации... Если так любите сидеть в интернете, почитайте на досуге про клятву Гиппократа. Будете не только удивлены, но даже шокированы. А если врачи будут требовать исполнения этой клятвы (которую кстати они не давали)?
15:50:45 24-12-2025
Вот и верь после этого медикам
16:14:42 24-12-2025
В Барнауле светопломба с удалением нерва 9000 руб. Пенсии только на 2 пломбы хватит.
17:12:42 24-12-2025
Гость (16:14:42 24-12-2025) В Барнауле светопломба с удалением нерва 9000 руб. Пенсии то... Смотря где и какая сложность. Жене делали в Серебряковых 1 зуб с удалением нерва, в 30 т обошлось, я аж сам офигел несколько от их аппетитов, тоже рассчитывал что будет не больше 10.
18:35:53 24-12-2025
стоматологи обнаглели дальше некуда!!!Зарабатывать не хотят-только лишь бы обмануть!
20:41:52 24-12-2025
Чем то фитсервис напоминает. Даже юридический адрес Чувашская республика. Обратился со скрипом тормозной колодки. А мне поменяли исправную гранату, новые свечи на новые и новые щётки генератора на новые. Отдал 18 тыс рублей, и уехал с тем же скрипом. Оказалось диски надо было поменять или поточить. Сказали пыльник порван, надо заменить. К машине не пускают. Меняйте, говорю. Через два часа звонят, под пыльник песок попал, гранату будем менять исправную. Ну не поспоришь. Больше к ним не ездию. Эти ребята и девчата какие-то не искренние. Хотя сделали вроде хорошо и дорого)
21:44:56 24-12-2025
А мне в первой поликлинике на интернациональной лет 8 назад предлагали тоже живой зуб мудрости вырвать. Не поинтересовались даже моим здоровьем. А у меня и диабет и гипертония и инсульт был обширный. А если бы я погиб при таких мучениях. Ну поприкусывал щеку две недели и зуб встал на прежнее место. Тоже не профессионалы в этом учреждении работают.
23:00:51 24-12-2025
А, теперь понятно зачем какая-то стомотология звонила. Я все голову ломала им-то что надо.
11:33:11 25-12-2025
я попалась на такой крючек... Куда только не обращалась с заявлениями и вРоспотреб и в следственные органы .Отовсюду только отписки, мол сами виноваты , "силой ни кто не тащил" . Даже не попытались разобраться в ситуации, с документами видимо не ознакомились, отписались и все.