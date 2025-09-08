Зуб за зуб. Жительница Новокуйбышевска отсудила у стоматологии 450 тысяч рублей
Клиника выполнила некачественное лечение, которое привело к разрушению функциональности здоровых зубов
08 сентября 2025, 17:15, ИА Амител
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Жительница Новокуйбышевска получила компенсацию в размере 450 тысяч рублей с частной стоматологической клиники за некачественное лечение, которое привело к разрушению функциональности здоровых зубов, пишет издание volga.news.
Женщина обратилась в суд, где доказала вину врачей, и взыскала стоимость услуг, компенсацию морального вреда и дополнительные расходы.
Клиника отказалась выплачивать средства добровольно, поэтому судебные приставы арестовали ее расчетные счета и принудительно перечислили деньги истице.
Исполнительное производство завершено в полном объеме.
