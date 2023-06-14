В Барнауле закрасили надписи на фасадах и заборах

Акция состоялась в Центральном районе

14 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Центральном районе Барнаула закрасили надписи на фасадах, ограждениях и павильонах, сообщили в мэрии.

Всего участники мероприятия ликвидировали 23 надписи по улицам Промышленной, Чкалова, Партизанской, а также по Социалистическому и Красноармейскому проспектам. Участвовали в ней специалисты районного молодежного комитета, а также представители молодежного совета и дружины "Барнаульская".

В горадминистрации подчеркнули, что нанесение надписей на зданиях и сооружениях влечет административную ответственность. А если от этого пострадал объект культурного наследия, то предусмотрена уже уголовная статья о вандализме.