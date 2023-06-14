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В Барнауле закрасили надписи на фасадах и заборах

Акция состоялась в Центральном районе

14 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Центральном районе Барнаула закрасили надписи на фасадах, ограждениях и павильонах, сообщили в мэрии.

Всего участники мероприятия ликвидировали 23 надписи по улицам Промышленной, Чкалова, Партизанской, а также по Социалистическому и Красноармейскому проспектам. Участвовали в ней специалисты районного молодежного комитета, а также представители молодежного совета и дружины "Барнаульская".

В горадминистрации подчеркнули, что нанесение надписей на зданиях и сооружениях влечет административную ответственность. А если от этого пострадал объект культурного наследия, то предусмотрена уже уголовная статья о вандализме.

Барнаул

Комментарии 5

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Гость

13:50:55 14-06-2023

Мусаров нужно заставить закрашивать, если не способны за порядком следить.

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Гость

15:22:56 14-06-2023

Гость (13:50:55 14-06-2023) Мусаров нужно заставить закрашивать, если не способны за пор... Мусор у вас в голове...

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Гость

16:10:17 14-06-2023

Гость (15:22:56 14-06-2023) Мусор у вас в голове...... МусАр)

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Ау, полиция!

17:21:18 14-06-2023

Сейчас уже не пишут на заборах слова из 3 букв и их производных. В основном телефоны для наркоманов и распространитьелей. Возникает вопрос: если надписи годами(!!!) появляются на стенах и заборах города, значит, они эффективны? Способствуют распространению наркоты?

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Раиса

09:27:28 17-06-2023

Давно пора взяться за эти надписи и наказывать, кто пишет, и по вечерам , ночам дружинники пусть следят, ловят таких!

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