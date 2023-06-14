В Барнауле закрасили надписи на фасадах и заборах
Акция состоялась в Центральном районе
14 июня 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Центральном районе Барнаула закрасили надписи на фасадах, ограждениях и павильонах, сообщили в мэрии.
Всего участники мероприятия ликвидировали 23 надписи по улицам Промышленной, Чкалова, Партизанской, а также по Социалистическому и Красноармейскому проспектам. Участвовали в ней специалисты районного молодежного комитета, а также представители молодежного совета и дружины "Барнаульская".
В горадминистрации подчеркнули, что нанесение надписей на зданиях и сооружениях влечет административную ответственность. А если от этого пострадал объект культурного наследия, то предусмотрена уже уголовная статья о вандализме.
13:50:55 14-06-2023
Мусаров нужно заставить закрашивать, если не способны за порядком следить.
15:22:56 14-06-2023
Гость (13:50:55 14-06-2023) Мусаров нужно заставить закрашивать, если не способны за пор... Мусор у вас в голове...
16:10:17 14-06-2023
Гость (15:22:56 14-06-2023) Мусор у вас в голове...... МусАр)
17:21:18 14-06-2023
Сейчас уже не пишут на заборах слова из 3 букв и их производных. В основном телефоны для наркоманов и распространитьелей. Возникает вопрос: если надписи годами(!!!) появляются на стенах и заборах города, значит, они эффективны? Способствуют распространению наркоты?
09:27:28 17-06-2023
Давно пора взяться за эти надписи и наказывать, кто пишет, и по вечерам , ночам дружинники пусть следят, ловят таких!