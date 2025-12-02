В барнаульской гимназии заменили питьевой фонтанчик, в котором ученики нашли червя

После скандала с видео, где в кране были видны живые личинки и ржавчина, оборудование обновили

02 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Новый фонтанчик в барнаульской гимназии / Фото: "Южный Барнаул"

В барнаульской гимназии № 5 заменили питьевой фонтанчик, в котором ранее ученики обнаружили живого червя и белых личинок. Об этом сообщает телеграм-канал "Южный Барнаул".

Ранее школьники сняли на видео не только живность в воде, но и общее неудовлетворительное состояние оборудования – ржавчину, грязный налет и сильный износ.

Публикация видео вызвала широкий резонанс и привлекла внимание надзорных органов. Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю выдало руководству гимназии официальное предостережение "о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства". Ситуация остается на контроле ведомства.

Теперь вместо старого, антисанитарного крана установлен новый питьевой фонтанчик. Ранее, на время разбирательства, учащихся обеспечивали бутилированной водой.