Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с червем в школьном фонтанчике Барнаула
После публикации видео с живым организмом в питьевом устройстве гимназии № 5 ведомство выдало руководству школы официальное предостережение
30 ноября 2025, 22:00, ИА Амител
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю подключилось к расследованию инцидента с червем в питьевом фонтанчике барнаульской гимназии № 5.
Ранее распространенное в Сети видео вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание городского комитета по образованию.
«Так как кадры видеозаписи содержат факты ненадлежащего состояния чаши питьевых фонтанчиков, используемых для обеспечения питьевой водой обучающихся, управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в адрес руководства образовательной организации было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства», – сообщили в ведомстве.
Напомним, учащиеся гимназии самостоятельно зафиксировали нарушение: на видео был четко виден ползающий червь. Школьники также отмечали неудовлетворительное общее состояние устройства – следы ржавчины и загрязнений.
Несмотря на то, что официальная проверка городского комитета по образованию не обнаружила живых организмов, ситуация остается на особом контроле. Учеников временно перевели на бутилированную воду, а для проведения повторного лабораторного анализа воды уже подана заявка.
Червяк арестован?
Вероятно этот червяк раньше жил в каком то учинике. Потом его выпленули в раковину.