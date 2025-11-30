Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с червем в школьном фонтанчике Барнаула

После публикации видео с живым организмом в питьевом устройстве гимназии № 5 ведомство выдало руководству школы официальное предостережение

30 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Червь в школьном фонтанчике / Фото: кадр из видео "Южный Барнаул"

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю подключилось к расследованию инцидента с червем в питьевом фонтанчике барнаульской гимназии № 5.

Ранее распространенное в Сети видео вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание городского комитета по образованию.

«Так как кадры видеозаписи содержат факты ненадлежащего состояния чаши питьевых фонтанчиков, используемых для обеспечения питьевой водой обучающихся, управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в адрес руководства образовательной организации было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства», – сообщили в ведомстве.

Напомним, учащиеся гимназии самостоятельно зафиксировали нарушение: на видео был четко виден ползающий червь. Школьники также отмечали неудовлетворительное общее состояние устройства – следы ржавчины и загрязнений.

Несмотря на то, что официальная проверка городского комитета по образованию не обнаружила живых организмов, ситуация остается на особом контроле. Учеников временно перевели на бутилированную воду, а для проведения повторного лабораторного анализа воды уже подана заявка.