НОВОСТИПроисшествия

В Белгороде при столкновении BMW со скорой погибли два фельдшера

Еще четыре человека пострадали

08 февраля 2025, 08:05, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Белгороде ночью 6 февраля произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, водитель BMW превысил скорость, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой помощи.

"В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие", – указали в ведомстве.

Как уточнили РИА Новости в полиции, погибли две сотрудницы скорой помощи – фельдшеры 38 и 45 лет. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы, рассказали журналисты.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

По словам главврача станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексея Жирова, у одной из погибших осталась дочь, у второй – двое сыновей.

ДТП Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:44:45 08-02-2025

Как написал Telegram-канал SHOT, за рулём автомобиля BMW находился 28-летний Рамазан Гаджимурадов. Мужчина работает детским тренером по ММА в Мурманской области

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:26 08-02-2025

Гость (12:44:45 08-02-2025) Как написал Telegram-канал SHOT, за рулём автомобиля BMW нах... Там вроде трое таких было

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:50 08-02-2025

Некоторым с рождения надо запрещать БМВ, прямо в права ставить значки отсутствия мозгов!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:13 08-02-2025

Он нёсся 100 Км час. И его стопудово ,,свои,, отмажут.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:04 08-02-2025

статью за терроризм надо бы за такое

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:42 08-02-2025

Это ж надо, убив двух медиков, угодить в больницу

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:16:49 09-02-2025

Отправить этих детских тренеров на СВО в штурмовой отряд безвозвратно, можно прям на БМВ. А вообще казнить надо.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров