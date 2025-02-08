В Белгороде при столкновении BMW со скорой погибли два фельдшера

Еще четыре человека пострадали

08 февраля 2025, 08:05, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Белгороде ночью 6 февраля произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, водитель BMW превысил скорость, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой помощи.

"В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие", – указали в ведомстве.

Как уточнили РИА Новости в полиции, погибли две сотрудницы скорой помощи – фельдшеры 38 и 45 лет. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы, рассказали журналисты.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

По словам главврача станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексея Жирова, у одной из погибших осталась дочь, у второй – двое сыновей.