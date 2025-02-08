В Белгороде при столкновении BMW со скорой погибли два фельдшера
Еще четыре человека пострадали
08 февраля 2025, 08:05, ИА Амител
В Белгороде ночью 6 февраля произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По предварительным данным, водитель BMW превысил скорость, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой помощи.
"В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие", – указали в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в полиции, погибли две сотрудницы скорой помощи – фельдшеры 38 и 45 лет. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы, рассказали журналисты.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.
По словам главврача станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексея Жирова, у одной из погибших осталась дочь, у второй – двое сыновей.
12:44:45 08-02-2025
Как написал Telegram-канал SHOT, за рулём автомобиля BMW находился 28-летний Рамазан Гаджимурадов. Мужчина работает детским тренером по ММА в Мурманской области
15:59:26 08-02-2025
Гость (12:44:45 08-02-2025) Как написал Telegram-канал SHOT, за рулём автомобиля BMW нах... Там вроде трое таких было
13:38:50 08-02-2025
Некоторым с рождения надо запрещать БМВ, прямо в права ставить значки отсутствия мозгов!
14:04:13 08-02-2025
Он нёсся 100 Км час. И его стопудово ,,свои,, отмажут.
20:21:04 08-02-2025
статью за терроризм надо бы за такое
21:22:42 08-02-2025
Это ж надо, убив двух медиков, угодить в больницу
00:16:49 09-02-2025
Отправить этих детских тренеров на СВО в штурмовой отряд безвозвратно, можно прям на БМВ. А вообще казнить надо.