В Белом доме рассказали о сроках начала контрнаступления ВСУ

Американские военные "находятся в контакте" с украинцами с самого начала планирования наступательной операции

31 мая 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооружённые силы Украины перейдут в наступление летом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Он заявил, что Вашингтон хочет, чтобы у Украины было всё необходимое для того, "чтобы защитить себя".

"Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалёком будущем", – заявил Кирби.

Сроки начала наступления он не назвал, сказав, что американские военные "находятся в контакте" с украинцами с самого начала планирования наступательной операции.

25 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ началось уже несколько дней назад.