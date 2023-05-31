В Белом доме рассказали о сроках начала контрнаступления ВСУ
Американские военные "находятся в контакте" с украинцами с самого начала планирования наступательной операции
31 мая 2023, 21:33, ИА Амител
Вооружённые силы Украины перейдут в наступление летом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Он заявил, что Вашингтон хочет, чтобы у Украины было всё необходимое для того, "чтобы защитить себя".
"Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалёком будущем", – заявил Кирби.
Сроки начала наступления он не назвал, сказав, что американские военные "находятся в контакте" с украинцами с самого начала планирования наступательной операции.
25 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ началось уже несколько дней назад.
07:21:17 01-06-2023
перейдут в наступление летом --- сегодня лето
07:23:29 01-06-2023
Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ началось уже несколько дней назад --- а Кирби не в курсе