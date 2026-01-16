В Бийске мужчина потерял сознание на улице и получил обморожение

Горожанина, лежащего на снегу, обнаружили соседи

16 января 2026, 16:35, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске произошел случай, едва не закончившийся трагедией. Местные жители обнаружили в частном секторе лежащего на снегу мужчину, который потерял сознание от переохлаждения. Соседи занесли его в теплое помещение, чтобы отогреть, и вызвали бригаду скорой помощи.

По словам медиков, пострадавший настолько замерз, что с трудом мог говорить. После оказания первой помощи ему диагностировали общее переохлаждение и обморожение верхних и нижних конечностей. В состоянии средней степени тяжести мужчину госпитализировали для дальнейшего лечения.

Главный фельдшер бийской станции скорой помощи Максим Максимкин напомнил жителям о мерах безопасности в морозы: носить теплую одежду и обувь, не игнорировать чувство холода, больше двигаться на улице и отказаться от употребления алкоголя.

Напомним, что из-за аномальных холодов в Алтайском крае до 20 января действует штормовое предупреждение, а до 22-го числа – режим повышенной готовности.