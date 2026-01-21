В Бийске на доставку 20 трамвайных вагонов направят около 11 млн рублей
Затраты из городского бюджета потребуются только на логистику
21 января 2026, 09:15, ИА Амител
В Бийске планируют направить около 11 млн рублей на погрузку и доставку трамваев из Ярославля. Речь идет о перевозке 20 вагонов модели КТМ-71-619 КТ, которые город получит для обновления трамвайного парка, пишет "Бийский рабочий".
Как следует из условий закупки, затраты из городского бюджета потребуются только на логистику. Погрузка оценивается в 1,024 млн рублей, еще порядка 10 млн рублей составит стоимость доставки. Масса одного вагона – около 20 тонн.
Погрузочные работы будут проводиться на территории трамвайного депо АО "Яргорэлектротранс" в Ярославле. Исполнитель обязан выполнить монтаж вагона на автотрейлер в течение 24 часов с момента подачи транспорта на погрузочные пути.
Перевозка трамваев будет осуществляться партиями – не менее двух вагонов в день в рабочие дни. Конечной точкой маршрута станет трамвайное депо в Бийске на улице Васильева, 81.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на пересечении улицы Малахова с улицей Гридасова столкнулись два трамвая.
09:26:35 21-01-2026
Как деликатно обошли тему с тем, что эти трамваи списали в Ярославле как устаревшие
09:50:51 21-01-2026
А где наш Барнаульский трамвай ?Куда то в тишину ушли с ним..
17:51:56 21-01-2026
Гость (09:50:51 21-01-2026) А где наш Барнаульский трамвай ?Куда то в тишину ушли с ним.... Ага, также как с "Ласточкой" до Новосибирска
13:29:29 21-01-2026
Ребята Вы осатанели погрузите на один состав и поездом доставте из разом все!!!, зачем эти танцы с бубном на общественных дорогах!!!, Да и дешевле по любому!
14:24:37 21-01-2026
снова по узким трассам повезут через пол-страны. по ЖД же везти золотой ценник сейчас.