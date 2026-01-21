В Бийске на доставку 20 трамвайных вагонов направят около 11 млн рублей

Затраты из городского бюджета потребуются только на логистику

21 января 2026, 09:15, ИА Амител

Трамвай / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

В Бийске планируют направить около 11 млн рублей на погрузку и доставку трамваев из Ярославля. Речь идет о перевозке 20 вагонов модели КТМ-71-619 КТ, которые город получит для обновления трамвайного парка, пишет "Бийский рабочий".

Как следует из условий закупки, затраты из городского бюджета потребуются только на логистику. Погрузка оценивается в 1,024 млн рублей, еще порядка 10 млн рублей составит стоимость доставки. Масса одного вагона – около 20 тонн.

Погрузочные работы будут проводиться на территории трамвайного депо АО "Яргорэлектротранс" в Ярославле. Исполнитель обязан выполнить монтаж вагона на автотрейлер в течение 24 часов с момента подачи транспорта на погрузочные пути.

Перевозка трамваев будет осуществляться партиями – не менее двух вагонов в день в рабочие дни. Конечной точкой маршрута станет трамвайное депо в Бийске на улице Васильева, 81.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на пересечении улицы Малахова с улицей Гридасова столкнулись два трамвая.