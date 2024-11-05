НОВОСТИПроисшествия

Два трамвайных вагона столкнулись в Барнауле

В бок старому чешскому трамваю врезался новый белорусский

05 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Трамваи столкнулись в Барнауле / Фото: Barnaul 22
Трамваи столкнулись в Барнауле / Фото: Barnaul 22

В Барнауле на пересечении улицы Малахова с улицей Гридасова столкнулись два трамвая. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

На перекрестке белорусский трамвай въехал в бок старому чешскому Tatra. На кадрах сильных повреждений не видно. Информации о пострадавших нет.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют.

общественный транспорт

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:45:39 05-11-2024

Белорусы щемят Европу!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:36 05-11-2024

Гость (14:45:39 05-11-2024) Белорусы щемят Европу!... А Белоруссия это не в Европе? Как же вас таких из школы выпускают? Со справками наверное?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:12 05-11-2024

Решили выяснить кто из них более трамвай?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:36 05-11-2024

Трамвайщики правил не знают?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:12 05-11-2024

Гость (14:55:36 05-11-2024) Трамвайщики правил не знают?... Там одно правило: трамвай всегда прав.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:19 05-11-2024

Цмок тебя

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Warlock

22:19:48 05-11-2024

Водитель на новом к габаритам не привык(ла) видимо

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров