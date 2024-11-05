Два трамвайных вагона столкнулись в Барнауле
В бок старому чешскому трамваю врезался новый белорусский
05 ноября 2024, 14:00, ИА Амител
Трамваи столкнулись в Барнауле / Фото: Barnaul 22
В Барнауле на пересечении улицы Малахова с улицей Гридасова столкнулись два трамвая. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
На перекрестке белорусский трамвай въехал в бок старому чешскому Tatra. На кадрах сильных повреждений не видно. Информации о пострадавших нет.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют.
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