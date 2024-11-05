Два трамвайных вагона столкнулись в Барнауле

В бок старому чешскому трамваю врезался новый белорусский

05 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Трамваи столкнулись в Барнауле / Фото: Barnaul 22

В Барнауле на пересечении улицы Малахова с улицей Гридасова столкнулись два трамвая. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

На перекрестке белорусский трамвай въехал в бок старому чешскому Tatra. На кадрах сильных повреждений не видно. Информации о пострадавших нет.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют.