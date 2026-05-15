В Бийске назвали предварительную дату открытия пляжного сезона

Перед стартом сезона специалисты обследуют пляжные территории

15 мая 2026, 15:08, ИА Амител

Пляжный сезон / Фото: администрация Бийска

В Бийске купальный сезон предварительно планируют открыть 15 июня. Этим летом в наукограде собираются запустить четыре официальных пляжа — у Коммунального и понтонного мостов, а также в районах Зеленый Клин и АБ. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным мэрии, открытие зон отдыха будет проходить поэтапно. Сначала для посещения подготовят пляжи на АБ и у Коммунального моста. Затем откроют пляж в районе Зеленого Клина, а позже — у понтонного моста. Полностью завершить подготовку всех площадок планируют до 1 июля.

«Перед началом сезона специалисты проведут необходимые работы: возьмут пробы грунта и воды, очистят дно, установят информационные стенды и мусорные контейнеры. На пляжах будут дежурить спасатели», — отметили в администрации наукограда.

При этом в городе сейчас продолжают искать матросов-спасателей для работы на пляжах. Желающие могут обратиться в Бийскую службу спасения или уточнить информацию по телефонам: 777-145 и 8-923-003-77-61.