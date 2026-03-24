Курорт с надеждой. Почему пляжи Анапы ждут наплыва туристов из Алтайского края

Часть пляжей могут открыть уже к лету, однако туроператоры отмечают: все зависит от ситуации в стране и мире

24 марта 2026, 06:50, ИА Амител

Пляж в Анапе / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Анапа рассчитывает на успешный туристический сезон: часть пляжей уже исключили из опасной зоны, а оставшиеся готовят к открытию. При этом представители турбизнеса отмечают, что спрос на курорт пока остается сдержанным — туристы заняли выжидательную позицию. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Пляжи готовят к открытию

В Краснодарском крае продолжается подготовка к летнему сезону. Восемь галечных пляжей в Анапе уже исключили из опасной зоны. Они могут открыться к лету при условии, что контрольные пробы воды и грунта будут соответствовать санитарным требованиям. Параллельно ведется восстановление песчаных пляжей, которые традиционно пользуются наибольшей популярностью у туристов.

Представители отрасли рассчитывают на увеличение турпотока. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что интерес к Анапе уже растет.

«В этом году большой рост по Анапе у нас +40%. По Сочи, например, падение 10%, потому что Анапа держит цены ниже. Где-то к июлю, когда уже будет жарко и вода станет теплой, мы ждем открытия всех пляжей — и песочных, и галечных. Ситуация 2025 года в 2026-м не повторится», — заявил Алексан Мкртчян.

По его словам, ценовой фактор становится ключевым: более доступный отдых делает Анапу привлекательной альтернативой другим курортам.

Спрос пока осторожный

Однако на практике туристы пока не спешат бронировать отдых в Анапе. Директор офиса продаж турагентства Pegas Touristic Ольга Ришко рассказала, что спрос на курорт остается минимальным.

«На Сочи есть спрос, на Абхазию есть спрос, на Анапу — можно сказать, нет, единицы. Она была популярна, когда летали прямые рейсы. Сейчас чаще берут путевки только в детские или ведомственные санатории», — отметила Ольга Ришко.

При этом, по ее словам, часть туристов продолжают выбирать российские курорты из-за ограничений на выезд за границу.

Эксперты отмечают, что в целом рынок сейчас "замер" и внимательно следит за внешней ситуацией.

«До середины февраля был очень хороший спрос. Сейчас идет отложенный спрос. Рынок наблюдает за ситуацией в мире. Я думаю, что вторая волна раннего бронирования будет с середины апреля, и она будет очень мощная», — пояснила Ришко.

Она добавила, что экономическая ситуация также влияет на поведение туристов.

«На сегодняшний день клиент не может себе позволить поменять машину или квартиру. И очень многие выбирают отдых», — подчеркнула эксперт.

Таким образом, у Анапы есть шансы на успешный сезон: инфраструктуру готовят, цены остаются конкурентными, а турбизнес ожидает рост потока. Однако реальная динамика спроса станет понятна ближе к середине весны, когда начнется новая волна бронирований. Пока же туристы занимают выжидательную позицию и внимательно оценивают ситуацию.