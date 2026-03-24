Курорт с надеждой. Почему пляжи Анапы ждут наплыва туристов из Алтайского края
Часть пляжей могут открыть уже к лету, однако туроператоры отмечают: все зависит от ситуации в стране и мире
24 марта 2026, 06:50, ИА Амител
Анапа рассчитывает на успешный туристический сезон: часть пляжей уже исключили из опасной зоны, а оставшиеся готовят к открытию. При этом представители турбизнеса отмечают, что спрос на курорт пока остается сдержанным — туристы заняли выжидательную позицию. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Пляжи готовят к открытию
В Краснодарском крае продолжается подготовка к летнему сезону. Восемь галечных пляжей в Анапе уже исключили из опасной зоны. Они могут открыться к лету при условии, что контрольные пробы воды и грунта будут соответствовать санитарным требованиям. Параллельно ведется восстановление песчаных пляжей, которые традиционно пользуются наибольшей популярностью у туристов.
Представители отрасли рассчитывают на увеличение турпотока. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что интерес к Анапе уже растет.
«В этом году большой рост по Анапе у нас +40%. По Сочи, например, падение 10%, потому что Анапа держит цены ниже. Где-то к июлю, когда уже будет жарко и вода станет теплой, мы ждем открытия всех пляжей — и песочных, и галечных. Ситуация 2025 года в 2026-м не повторится», — заявил Алексан Мкртчян.
По его словам, ценовой фактор становится ключевым: более доступный отдых делает Анапу привлекательной альтернативой другим курортам.
Спрос пока осторожный
Однако на практике туристы пока не спешат бронировать отдых в Анапе. Директор офиса продаж турагентства Pegas Touristic Ольга Ришко рассказала, что спрос на курорт остается минимальным.
«На Сочи есть спрос, на Абхазию есть спрос, на Анапу — можно сказать, нет, единицы. Она была популярна, когда летали прямые рейсы. Сейчас чаще берут путевки только в детские или ведомственные санатории», — отметила Ольга Ришко.
При этом, по ее словам, часть туристов продолжают выбирать российские курорты из-за ограничений на выезд за границу.
Эксперты отмечают, что в целом рынок сейчас "замер" и внимательно следит за внешней ситуацией.
«До середины февраля был очень хороший спрос. Сейчас идет отложенный спрос. Рынок наблюдает за ситуацией в мире. Я думаю, что вторая волна раннего бронирования будет с середины апреля, и она будет очень мощная», — пояснила Ришко.
Она добавила, что экономическая ситуация также влияет на поведение туристов.
«На сегодняшний день клиент не может себе позволить поменять машину или квартиру. И очень многие выбирают отдых», — подчеркнула эксперт.
Таким образом, у Анапы есть шансы на успешный сезон: инфраструктуру готовят, цены остаются конкурентными, а турбизнес ожидает рост потока. Однако реальная динамика спроса станет понятна ближе к середине весны, когда начнется новая волна бронирований. Пока же туристы занимают выжидательную позицию и внимательно оценивают ситуацию.
07:41:37 24-03-2026
Спасибо мы не настолько богатые, чтоб ехать туда куда не стоит ехать.
08:09:41 24-03-2026
С учетом постоянно жужащего неба, отложенных рейсов, закрытого аэропорта, трудностей добраться до Анапы от Сочи по ЖД и дороговизны билетов, непомерной жадности владельцев отелей, пансионатов и частных домиков, дороговизны отдыха, питания и проживания, загаженных мазутом песчанных пляжей, отдыхать расеяном придётся на курортах Нижнего Тагила.
Да и вообще, не время отдыхать, пока военкоматы еще не закрылись.
10:18:18 24-03-2026
Гость (08:09:41 24-03-2026) С учетом постоянно жужащего неба, отложенных рейсов, закрыто... Поддерживаю, в позапрошлом году в сентябре был в командировке в Москве, т.к. от Москвы до Сочи билеты не дорогие, решил слетать к другу который перебрался в с Барнаула в Анапу. Сказать, что я офигел от дороги это ничего не сказать. Билеты на хваленую ласточку и автобус не купить, решил ехать на такси, такси в виде минивэна везет пять человек, цена четыре тысячи с человека. Триста километров от Сочи до Анапы мы ехали 13 часов, можете представить какие там пробки. Дороги не расширяют, количество поездов явно не расчитано на такой поток туристов.
08:51:39 24-03-2026
" Пока же туристы занимают выжидательную позицию и внимательно оценивают ситуацию."--------- Из всей оптимистической писанины - туристы выжидают.
09:44:56 24-03-2026
Нечего там делать, там в домазутные то времена была ужасная вонючая помойка с полностью отсутствующим сервисом и непомерной жадностью торгашей и владельцев лачуг, которые они гордо называют отелями, а сейчас тем более. Был в 2020 году, теперь больше туда ни за что не поеду. Просто выкинутые на ветер деньги.
10:19:19 24-03-2026
Гость (09:44:56 24-03-2026) Нечего там делать, там в домазутные то времена была ужасная ... Отель бабушки Сирануш с ротовирусом в подарок не хочешь разве?
11:05:24 24-03-2026
Гость (10:19:19 24-03-2026) Отель бабушки Сирануш с ротовирусом в подарок не хочешь разв... Не, одного раза хватило :-)
10:21:21 24-03-2026
Курорты Горно - Алтайского края ждут всех. Им тоже денег надо. Может когда олимпиаду осенье весенюю проведём
11:07:22 24-03-2026
Гость (10:21:21 24-03-2026) Курорты Горно - Алтайского края ждут всех. Им тоже денег над... Да тоже редкостная помойка, примерно на уровне Анапы, разве что моря нет. А так отсутствие сервиса и дикие, просто конские цены тоже присутствуют.
13:32:11 24-03-2026
Дешевле долететь до Краснодара а далее на ласточки в Анапу.