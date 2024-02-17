В Бийске раскрыли дело о хищении электроэнергии на 63 млн рублей

Злоумышленников будут судить

17 февраля 2024, 18:29, ИА Амител

Счетчики / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о многомиллионном хищении электроэнергии в Бийске, сообщили в Следкоме и прокуратуре Алтайского края.

По данным следствия, в 2017 году ведущий инженер энергосбытовой организации решил обогатиться за счет обнуления показаний потребляемой электроэнергии на одном из объектов и вовлек в свою преступную схему гендиректора крупного акционерного общества "Машиностроительное объединение "Восток" и ИП "Чуй Д.К.", как часть единого предприятия, сдававшего в аренду нежилые помещения по улице Петра Мерлина.

Так, с 2017 по 2022 год злоумышленники похитили принадлежавшую энергосбытовой организации электроэнергию на сумму, превышающую 63 млн рублей. Эти деньги они тратили по своему усмотрению, но впоследствии их схема была раскрыта.

Сейчас гендиректора и инженера обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, а последнему также инкриминировали незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ – во время обысков у него нашли незаконно хранимые банки с порохом.

СК арестовал имущество обвиняемых на сумму более чем 84 млн рублей, в том числе несколько квартир, автобусов и дорогих авто. Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением уже передали в суд для рассмотрения.