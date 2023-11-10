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В бийской мэрии объяснили, куда за год "пропали" 16 тысяч жителей города

Ощутимая разница в статистических цифрах вызвана разным подходом в методике

10 ноября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В мэрии Бийска пояснили, куда за год "пропали" 16 тысяч горожан. Как сообщает "Бийский рабочий", начальник управления стратегического развития и экономики администрации Евгений Баев объяснил, что ощутимая разница в статистических цифрах вызвана разным подходом в методике.

Согласно демографическим данным, на начало 2022 года в Бийске проживало 205,9 тысячи человек. На начало 2023 года показатель стал ощутимо ниже – 189,6 тысячи человек. Вопрос, куда пропали бийчане, подняли на заседании Общественной палаты.

Баев объяснил, что данные о 205 тысячах горожан выводились из информации предыдущей переписи, и они автоматически ежегодно корректировались. Новые сведения были выведены из последней переписи.

Основным двигателем сокращения числа бийчан, предположительно, является миграция, что отметили на заседании Общественной палаты.

Бийск Демография

Комментарии 9

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Гость

06:57:43 10-11-2023

Переписка? Вторую переписку в биноколь не видел, где они ходили, один черт знает. Нужна ли эта переписка в век ИИ, когда за несколько минут можно узнать истенное поголье проживающих на любой территории.

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...

07:06:00 10-11-2023

Куда девались? Уехали туда где лучше

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горожанин

08:23:29 10-11-2023

от бийска осталось одно название работать негде одни магазины кругом бензин втридорога газ такой же

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Гость

11:45:36 10-11-2023

Посчитайте в !!! Славгороде!!!??

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Гость

12:59:55 10-11-2023

Холопы сбёгли?!ё

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Гость

13:36:35 10-11-2023

И мигранты с дружественных, бывших союзных не выручают? Плохо дело,те обычно чувствуют, где поживиться можно.

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Гость

13:38:40 10-11-2023

В Бийск не хотят бежать, бегут из Бийска. Мож прибегут обратно еще))))

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Гость

13:56:20 10-11-2023

В Алтайку уехали, посчитайте тоже.

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Марго

14:17:31 10-11-2023

В Бийске только на кладбище посмотришь и сразу ясно,медицина никакая

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