В бийской мэрии объяснили, куда за год "пропали" 16 тысяч жителей города

Ощутимая разница в статистических цифрах вызвана разным подходом в методике

10 ноября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мэрии Бийска пояснили, куда за год "пропали" 16 тысяч горожан. Как сообщает "Бийский рабочий", начальник управления стратегического развития и экономики администрации Евгений Баев объяснил, что ощутимая разница в статистических цифрах вызвана разным подходом в методике.

Согласно демографическим данным, на начало 2022 года в Бийске проживало 205,9 тысячи человек. На начало 2023 года показатель стал ощутимо ниже – 189,6 тысячи человек. Вопрос, куда пропали бийчане, подняли на заседании Общественной палаты.

Баев объяснил, что данные о 205 тысячах горожан выводились из информации предыдущей переписи, и они автоматически ежегодно корректировались. Новые сведения были выведены из последней переписи.

Основным двигателем сокращения числа бийчан, предположительно, является миграция, что отметили на заседании Общественной палаты.