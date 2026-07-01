Как отметил Гэллоуэй, темп наступления российских войск возрастает

01 июля 2026, 08:13, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Успехи ВС РФ на поле боя в ходе специальной военной операции очевидны. Об этом заявил лидер Британской рабочей партии Джордж Гэллоуэй в ходе лекции на территории Российского культурного центра в Пекине, пишет РИА Новости.

«Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты», — сказал британский политик.

По его словам, западные политики не в состоянии увидеть линию фронта, которая растянулась на "тысячу миль". При этом, как отметил Гэллоуэй, эта линия регулярно "продвигается в пользу российской СВО".