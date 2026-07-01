В Британии признали успехи России в ходе СВО
Как отметил Гэллоуэй, темп наступления российских войск возрастает
01 июля 2026, 08:13, ИА Амител
Успехи ВС РФ на поле боя в ходе специальной военной операции очевидны. Об этом заявил лидер Британской рабочей партии Джордж Гэллоуэй в ходе лекции на территории Российского культурного центра в Пекине, пишет РИА Новости.
«Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты», — сказал британский политик.
По его словам, западные политики не в состоянии увидеть линию фронта, которая растянулась на "тысячу миль". При этом, как отметил Гэллоуэй, эта линия регулярно "продвигается в пользу российской СВО".
08:25:58 01-07-2026
Ускорение темпов - отличная формулировка, жаль в таких случаях никогда не приводят конкретику
08:31:55 01-07-2026
СВО идëт длиннее чем ВОВ.
09:14:21 01-07-2026
Гость (08:31:55 01-07-2026) СВО идëт длиннее чем ВОВ. ... Ты неправильно считаешь.
ДНР для освобождения своей территории от укронацистов ведёт боевые действия с 2014года, то есть уже 12 долгих дет сапоги боевиков укрорейха топчат землю Донбасса.
09:23:53 01-07-2026
Гость (09:14:21 01-07-2026) Ты неправильно считаешь.ДНР для освобождения своей терри...
Какой запущенный случай, однако
08:42:16 01-07-2026
Когда враг хвалит, значит плохи наши дела...
09:25:08 01-07-2026
Гость (08:42:16 01-07-2026) Когда враг хвалит, значит плохи наши дела...... лидер Британской рабочей партии - подозрительно. не индус и не пак.
09:37:03 01-07-2026
"заявил лидер Британской рабочей партии"
Это как если бы Миронов похвалил действия США в Иране
11:33:19 01-07-2026
Это он понял по докладам "докладчиков" или побывал на местности? Скорее всего - первое.