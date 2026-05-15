Инициатива направлена на признание заслуг всех поколений защитников Отечества и установление единого подхода к их поддержке

15 мая 2026, 16:07, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ежегодно ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают от государства 10 тысяч рублей. Каплан Панеш, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам (ЛДПР), считает эту меру справедливой и предлагает распространить ее на участников специальной военной операции (СВО), пишет "Лента.ру".

По словам депутата, российские солдаты и офицеры, участвующие в СВО, продолжают дело своих предков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Поэтому, отметил он, было бы логично ввести аналогичную выплату и для ветеранов СВО, которые пока не получают ничего в этот день.

«После Великой Отечественной войны Россия неоднократно защищала свою Родину в различных конфликтах, таких как Афганистан, Чечня и Сирия. Ветераны боевых действий всех поколений продолжают дело своих предшественников. Ветераны СВО сегодня — это те, кто с оружием в руках борется с нацизмом, защищает Донбасс, Новороссию и Россию, рискуя своей жизнью», — напомнил депутат.

Он предложил внести изменения в Федеральный закон "О ветеранах", добавив норму о ежегодной выплате к 9 Мая для нескольких категорий: ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО; инвалиды боевых действий из числа участников СВО; члены семей погибших (умерших) участников СВО.

«Размер выплаты должен составлять 10 тысяч рублей ежегодно с последующей индексацией без необходимости подачи заявления», — уточнил Панеш.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае направят около 122 млн рублей на выплаты детям войны к 9 Мая.