В частном доме в Барнауле произошел крупный пожар

Здание загорелось поздно ночью

20 июля 2026, 11:24, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС по Алтайскому краю

Ночью 19 июля на улице Геодезической в Барнауле вспыхнул крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Огонь охватил частный жилой дом и прилегающие к нему надворные постройки. Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

В результате случившегося огнем повреждены крыша здания, стены и личные вещи жильцов. Пожарным удалось локализовать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Люди из горящего дома вышли самостоятельно до прибытия спасателей, пострадавших нет.