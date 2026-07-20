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В частном доме в Барнауле произошел крупный пожар

Здание загорелось поздно ночью

20 июля 2026, 11:24, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС по Алтайскому краю

Ночью 19 июля на улице Геодезической в Барнауле вспыхнул крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. 

Огонь охватил частный жилой дом и прилегающие к нему надворные постройки. Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. 

В результате случившегося огнем повреждены крыша здания, стены и личные вещи жильцов. Пожарным удалось локализовать пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Люди из горящего дома вышли самостоятельно до прибытия спасателей, пострадавших нет.

Пожарные / Пожар / Частный дом / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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