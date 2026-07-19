В алтайском селе при пожаре в доме обнаружили тело мужчины

До приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались три человека

19 июля 2026, 15:02, ИА Амител

Пожарные / Пожар / Частный дом / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Поздно ночью 18 июля в селе Заводском Троицкого района произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Во время тушения спасатели обнаружили под завалами тело погибшего мужчины, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, к моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь полностью охватил кровлю здания. Площадь возгорания превысила 100 квадратных метров.

До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались три человека, в том числе ребенок.

Во время ликвидации пожара под обрушившимися конструкциями в квартире № 2 сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.

К тушению привлекались семь пожарных и добровольцев, а также три единицы техники.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Окончательные обстоятельства и причину трагедии предстоит установить специалистам.