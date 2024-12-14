Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Кадыров получил награду за вклад в укрепление России и развитие Чечни

14 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Путин вручил орден Кадырову / Фото: t.me/akhmeddudaev

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом РИА Новости сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин торжественно вручил Рамзану Ахматовичу Кадырову этот престижный орден", – рассказал Дудаев.

Он отметил, что награда вручена за значительный вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны и достижения в социально-экономическом развитии Чечни.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, где награды получили госдеятели, журналисты, врачи, артисты и работники сельского хозяйства.