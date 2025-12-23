В Челябинске водитель на капоте протащил две сотни метров жертву ДТП. Видео

Пострадавший упал на проезжую часть и получил телесные повреждения

23 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

В Челябинске водитель иномарки, пытаясь скрыться с места ДТП, сбил мужчину и протащил его на капоте автомобиля около 200 метров. Инцидент произошел на улице Братьев Кашириных, сообщили в телеграм-канале "База".

По предварительным данным, автомобиль Hyundai столкнулся с Nissan и после аварии попытался уехать. Владелец поврежденной машины догнал виновника ДТП и вышел к нему для разговора. Однако водитель Hyundai вновь нажал на газ, сбив мужчину, который упал на капот, и продолжил движение.

«Проехав несколько сотен метров, пострадавший упал на проезжую часть и получил телесные повреждения. Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями», – отметили в канале.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о квалификации действий водителя и мере его ответственности.

Ранее пять пассажиров пострадали в ДТП с автобусом № 60 в Барнауле. Водитель на Hyundai Creta, выезжая на дорогу, не пропустил общественный транспорт.