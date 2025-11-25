Пять пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле

Водитель на Hyundai Creta, выезжая на дорогу, не пропустил автобус № 60

25 ноября 2025, 15:48, ИА Амител

Автобус № 60 (фото иллюстративное) / Фото: TRANSPORT.БРН

В Барнауле 24 ноября легковой автомобиль, выезжая на дорогу, столкнулся с пассажирским автобусом, в результате пять человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

ДТП случилось в 16:40 в районе дома № 35 по ул. Солнечная Поляна. Как выяснили в Госавтоинспекции, 66-летний водитель на Hyundai Creta не пропустил автобус № 60. Произошло столкновение, из-за которого пострадали пассажиры.

«По поручению прокурора края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию», – говорится в сообщении.

Напомним, что за пять месяцев 2025 года в Алтайском крае увеличилось количество потерпевших в авариях с участием пассажирского транспорта. Нередко это происходит по вине водителей общественного транспорта. Чаще всего они не выполняют требования в начале движения, нарушают скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов.