Пять пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле
Водитель на Hyundai Creta, выезжая на дорогу, не пропустил автобус № 60
25 ноября 2025, 15:48, ИА Амител
В Барнауле 24 ноября легковой автомобиль, выезжая на дорогу, столкнулся с пассажирским автобусом, в результате пять человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.
ДТП случилось в 16:40 в районе дома № 35 по ул. Солнечная Поляна. Как выяснили в Госавтоинспекции, 66-летний водитель на Hyundai Creta не пропустил автобус № 60. Произошло столкновение, из-за которого пострадали пассажиры.
«По поручению прокурора края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию», – говорится в сообщении.
Напомним, что за пять месяцев 2025 года в Алтайском крае увеличилось количество потерпевших в авариях с участием пассажирского транспорта. Нередко это происходит по вине водителей общественного транспорта. Чаще всего они не выполняют требования в начале движения, нарушают скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов.
16:19:04 25-11-2025
Ну 66 лет старичку. Мог и не заметить и внимание уже не то
16:34:40 25-11-2025
Ну, началось.."старичок", а когда 30-40летние вылазят не глядя, там что??
11:09:37 26-11-2025
Гость (16:34:40 25-11-2025) Ну, началось.."старичок", а когда 30-40летние вылазят не гля... молодо-зелено )))