Массовое ДТП произошло на "дурацком перекрестке" в Барнауле
Движение на дороге стало плотным, а светофоры так и не поставили
26 ноября 2025, 13:29, ИА Амител
Несколько автомобилей попали в ДТП на пересечении улиц 65 лет Победы и 280-летия Барнаула – возле ЖК "Питер", сообщается в Telegram-канале "Дружный район Барнаул".
«Тот самый перекресток, где до сих пор нет светофора», – говорится в сообщении.
Как отметил читатель amic.ru, местные жители называют этот перекресток "дурацким":
«Как продлили улицу 65 лет Победы до Павловского тракта, движение стало плотным, а светофоры так и не поставили. И до остановок на Павловском тракте нет нормальных тротуаров».
Ранее пять пассажиров пострадали в ДТП с автобусом № 60 в Барнауле. Водитель на Hyundai Creta, выезжая на дорогу, не пропустил общественный транспорт.
13:41:08 26-11-2025
И и про пешеходник "забыли" на другую сторону павлика
16:15:51 26-11-2025
Гость (13:41:08 26-11-2025) И до остановок на Павловском тракте нет нормальных тротуаров... Ну это трех задавленных надо ждать, чтоб о тротуарах задумались, иначе никак
13:44:31 26-11-2025
Права купили, а умение ездить - не купили, олени.
14:00:44 26-11-2025
Гость (13:44:31 26-11-2025) Права купили, а умение ездить - не купили, олени.... Именно так - несоблюдение знаков приоритета.
13:46:11 26-11-2025
Это вообще где? Где то близко к аэропорту?
14:15:45 26-11-2025
Гость (13:46:11 26-11-2025) Это вообще где? Где то близко к аэропорту?... Где-то там... Я когда выезжаю дальше "Европы", то как в другом городе уже.
15:45:04 26-11-2025
Гость (14:15:45 26-11-2025) Где-то там... Я когда выезжаю дальше "Европы", то как в друг... дальше октябрьской - гетто. Даже люди другие. На фото вообще незнакомый мне район.
16:01:45 26-11-2025
Гость (15:45:04 26-11-2025) дальше октябрьской - гетто. Даже люди другие. На фото вообще... За Новым рынком жизни нет(с) )))
17:53:42 26-11-2025
Гость (13:46:11 26-11-2025) Это вообще где? Где то близко к аэропорту?... В районе Павловска где-то))
13:55:16 26-11-2025
Чурки! По помехе справа никто разъезжаться не умеет.
17:56:07 26-11-2025
Гость (13:55:16 26-11-2025) Чурки! По помехе справа никто разъезжаться не умеет. ... Оттт это выдал, тут по светофору, то на красный едут, то на зеленый тупят, придумал помеху да еще справа, правую руку половина не найдут.
18:51:51 26-11-2025
Там машин 10 в час проезжает, сколько ездил, вообще проблем нету, если права купил, то там ездить не надо.
19:51:54 26-11-2025
Есть правила ПДД, а есть олени, которые эти правила знать не знают. Вот один из оленей, сегодня и собрал всех. А перекрёсток - он нормальный, для нормальных водителей.
20:30:56 26-11-2025
Перекрёсток широкий, видимость отличная. Ничего он не дурацкий. Я когда там еду, всегда думаю, что вот так должен выглядеть город будущего!
22:48:30 26-11-2025
торопыги вечно куда то спешат, никто ни кому не уступит, выпучат шары как дети малые впервые сев за машинку, а то что чайником надо иногда вертеть влево и вправо а не только прямо смотреть да и педальки надо нажимать газ \ тормоз а не только газ