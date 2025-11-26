Массовое ДТП произошло на "дурацком перекрестке" в Барнауле

Движение на дороге стало плотным, а светофоры так и не поставили

26 ноября 2025, 13:29, ИА Амител

Массовое ДТП произошло на "дурацком перекрестке" / Фото: t.me/druzhnyyrayon / Андрей

Несколько автомобилей попали в ДТП на пересечении улиц 65 лет Победы и 280-летия Барнаула – возле ЖК "Питер", сообщается в Telegram-канале "Дружный район Барнаул".

«Тот самый перекресток, где до сих пор нет светофора», – говорится в сообщении.

Как отметил читатель amic.ru, местные жители называют этот перекресток "дурацким":

«Как продлили улицу 65 лет Победы до Павловского тракта, движение стало плотным, а светофоры так и не поставили. И до остановок на Павловском тракте нет нормальных тротуаров».

