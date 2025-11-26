НОВОСТИПроисшествия

Массовое ДТП произошло на "дурацком перекрестке" в Барнауле

Движение на дороге стало плотным, а светофоры так и не поставили

26 ноября 2025, 13:29, ИА Амител

Массовое ДТП произошло на "дурацком перекрестке" / Фото: t.me/druzhnyyrayon / Андрей

Несколько автомобилей попали в ДТП на пересечении улиц 65 лет Победы и 280-летия Барнаула – возле ЖК "Питер", сообщается в Telegram-канале "Дружный район Барнаул".

«Тот самый перекресток, где до сих пор нет светофора», – говорится в сообщении.

Как отметил читатель amic.ru, местные жители называют этот перекресток "дурацким":

«Как продлили улицу 65 лет Победы до Павловского тракта, движение стало плотным, а светофоры так и не поставили. И до остановок на Павловском тракте нет нормальных тротуаров».

Ранее пять пассажиров пострадали в ДТП с автобусом № 60 в Барнауле. Водитель на Hyundai Creta, выезжая на дорогу, не пропустил общественный транспорт.

Барнаул ДТП

Комментарии 15

Гость

13:41:08 26-11-2025

И до остановок на Павловском тракте нет нормальных тротуаров».

И и про пешеходник "забыли" на другую сторону павлика

Гость

16:15:51 26-11-2025

Гость (13:41:08 26-11-2025) И до остановок на Павловском тракте нет нормальных тротуаров... Ну это трех задавленных надо ждать, чтоб о тротуарах задумались, иначе никак

Гость

13:44:31 26-11-2025

Права купили, а умение ездить - не купили, олени.

Гость

14:00:44 26-11-2025

Гость (13:44:31 26-11-2025) Права купили, а умение ездить - не купили, олени.... Именно так - несоблюдение знаков приоритета.

Гость

13:46:11 26-11-2025

Это вообще где? Где то близко к аэропорту?

Гость

14:15:45 26-11-2025

Гость (13:46:11 26-11-2025) Это вообще где? Где то близко к аэропорту?... Где-то там... Я когда выезжаю дальше "Европы", то как в другом городе уже.

Гость

15:45:04 26-11-2025

Гость (14:15:45 26-11-2025) Где-то там... Я когда выезжаю дальше "Европы", то как в друг... дальше октябрьской - гетто. Даже люди другие. На фото вообще незнакомый мне район.

Гость

16:01:45 26-11-2025

Гость (15:45:04 26-11-2025) дальше октябрьской - гетто. Даже люди другие. На фото вообще... За Новым рынком жизни нет(с) )))

гость

17:53:42 26-11-2025

Гость (13:46:11 26-11-2025) Это вообще где? Где то близко к аэропорту?... В районе Павловска где-то))

Гость

13:55:16 26-11-2025

Чурки! По помехе справа никто разъезжаться не умеет.

гость

17:56:07 26-11-2025

Гость (13:55:16 26-11-2025) Чурки! По помехе справа никто разъезжаться не умеет. ... Оттт это выдал, тут по светофору, то на красный едут, то на зеленый тупят, придумал помеху да еще справа, правую руку половина не найдут.

гость

18:51:51 26-11-2025

Там машин 10 в час проезжает, сколько ездил, вообще проблем нету, если права купил, то там ездить не надо.

Гость

19:51:54 26-11-2025

Есть правила ПДД, а есть олени, которые эти правила знать не знают. Вот один из оленей, сегодня и собрал всех. А перекрёсток - он нормальный, для нормальных водителей.

Гость

20:30:56 26-11-2025

Перекрёсток широкий, видимость отличная. Ничего он не дурацкий. Я когда там еду, всегда думаю, что вот так должен выглядеть город будущего!

Гость

22:48:30 26-11-2025

торопыги вечно куда то спешат, никто ни кому не уступит, выпучат шары как дети малые впервые сев за машинку, а то что чайником надо иногда вертеть влево и вправо а не только прямо смотреть да и педальки надо нажимать газ \ тормоз а не только газ

