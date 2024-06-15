В ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций

Причина — в позиции Берлина

15 июня 2024, 18:20, ИА Амител

Флаг Евросоюза / Фото: unsplash.com

В ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против РФ из-за позиции Германии, пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Пакет предусматривает запрет на перевалку российского сжиженного природного газа и ответственность европейских операторов за нарушения санкций их дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

Решение по пакету должны были принять 14 июня, но в Берлине обеспокоились влиянием рестрикций на собственную промышленность и захотели получить больше ясности по этому вопросу.

Продолжатся переговоры на следующей неделе.