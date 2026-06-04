В Европе разрабатывают план по завершению конфликта на Украине

Европа пытается возобновить диалог между сторонами, не оказывая давления на Киев

04 июня 2026, 09:35, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Германия, Франция и Великобритания разрабатывают совместный план по завершению боевых действий на Украине. Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, европейские державы стремятся не допустить затягивания конфликта еще на одну зиму и предпринимают попытки возобновить диалог между противоборствующими сторонами.

Представители трех крупнейших экономик Европы уже обсуждали возможность проведения мирных переговоров с участием обеих сторон, а также консультировались по этому вопросу с украинскими коллегами.

При этом, как подчеркивается, европейские партнеры не собираются оказывать давление на Владимира Зеленского, оставляя окончательное решение за украинским руководством. Цель инициативы — содействие диалогу, а не принуждение.