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В Европе разрабатывают план по завершению конфликта на Украине

Европа пытается возобновить диалог между сторонами, не оказывая давления на Киев

04 июня 2026, 09:35, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Германия, Франция и Великобритания разрабатывают совместный план по завершению боевых действий на Украине. Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, европейские державы стремятся не допустить затягивания конфликта еще на одну зиму и предпринимают попытки возобновить диалог между противоборствующими сторонами.

Представители трех крупнейших экономик Европы уже обсуждали возможность проведения мирных переговоров с участием обеих сторон, а также консультировались по этому вопросу с украинскими коллегами.

При этом, как подчеркивается, европейские партнеры не собираются оказывать давление на Владимира Зеленского, оставляя окончательное решение за украинским руководством. Цель инициативы — содействие диалогу, а не принуждение.

       

Комментарии 6

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Гость

09:51:50 04-06-2026

Каким образом завершить, победить Россию к зиме?

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Холмс

10:13:00 04-06-2026

Германия, Франция и Великобритания разрабатывают совместный план по завершению боевых действий на Украине.

ну да они планируют разместить на украине 700 тысячный контингент НАТО и вынудить Россию подписать капитуляцию - выплаты украине контрибуций, уйти из Донбасса, отдать Курскую область итд итп
а все почему? - а оборзели уже от безнаказанности. Они нас терпилами уже считают

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Гость

10:13:56 04-06-2026

Зелегад постоянно посылает сигналы что он хочет мира, только сигналы летят низко и по старлинку.

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гость

11:15:51 04-06-2026

А за погибших в автобусе людей когда фашистское гнездо разбомбят или молча хоронить будем? Кому война, кому мать родна, но совесть и человечность тоже нужны. Сколько можно?

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Вежливый Человек

13:58:31 04-06-2026

Все за одно и против русских - Главный Либерал, Наркомандующий и Европа.

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Умный Человек

17:16:02 04-06-2026

Вежливый Человек (13:58:31 04-06-2026) Все за одно и против русских - Главный Либерал, Наркомандующ... Причем здесь "против русских"??? В этих самых Германиях, Франциях и Великобританиях как будто русских не живет. Живет и очень много, притом еще и граждан России. Съездите, посмотрите, оцените тамошние настроения, а потом уж выводы делайте.

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