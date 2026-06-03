Путин 4 июня поговорит на актуальные темы с руководителями мировых информагентств

Встреча состоится в Константиновском дворце, начало — в 16 часов

03 июня 2026, 11:34, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июня, встретится с руководителями ведущих мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.

Встреча пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кстати, она будет юбилейной — десятой.

«Проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. 4 июня в 16 часов в Константиновском дворце», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что разговор будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям.

Напомним, в 2025 году на ПМЭФ в ходе выступления Путин затронул темы бизнеса, занятости, бедности, торговли и ОПК.