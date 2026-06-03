Путин 4 июня поговорит на актуальные темы с руководителями мировых информагентств
Встреча состоится в Константиновском дворце, начало — в 16 часов
03 июня 2026, 11:34, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июня, встретится с руководителями ведущих мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.
Встреча пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кстати, она будет юбилейной — десятой.
«Проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. 4 июня в 16 часов в Константиновском дворце», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что разговор будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям.
Напомним, в 2025 году на ПМЭФ в ходе выступления Путин затронул темы бизнеса, занятости, бедности, торговли и ОПК.
11:58:24 03-06-2026
международных информационных агентств --- западные наверное не приедут
14:56:58 03-06-2026
Гость (11:58:24 03-06-2026) международных информационных агентств --- западные наверное ... Потому что у них свобода слова...
12:21:51 03-06-2026
Поговорит ;), а может пообщается, побазекает - может интервью или ответит на вопросы?
12:27:56 03-06-2026
А, простите, кто ожидается? Северокорейское ТВ?
12:34:04 03-06-2026
Литров 5 возьму- интересно же послушать
12:46:04 03-06-2026
Гость (12:34:04 03-06-2026) Литров 5 возьму- интересно же послушать... баночки 0,33 тебе хватит)))