НОВОСТИПолитика

Путин 4 июня поговорит на актуальные темы с руководителями мировых информагентств

Встреча состоится в Константиновском дворце, начало — в 16 часов

03 июня 2026, 11:34, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru
Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июня, встретится с руководителями ведущих мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.

Встреча пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кстати, она будет юбилейной — десятой.

«Проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. 4 июня в 16 часов в Константиновском дворце», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что разговор будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям.

Напомним, в 2025 году на ПМЭФ в ходе выступления Путин затронул темы бизнеса, занятости, бедности, торговли и ОПК.

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

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НОВОСТИПолитика
Владимир Путин сми
       

Комментарии 6

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Гость

11:58:24 03-06-2026

международных информационных агентств --- западные наверное не приедут

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Гость

14:56:58 03-06-2026

Гость (11:58:24 03-06-2026) международных информационных агентств --- западные наверное ... Потому что у них свобода слова...

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Вежливый Человек

12:21:51 03-06-2026

Поговорит ;), а может пообщается, побазекает - может интервью или ответит на вопросы?

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Кхм...

12:27:56 03-06-2026

А, простите, кто ожидается? Северокорейское ТВ?

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Гость

12:34:04 03-06-2026

Литров 5 возьму- интересно же послушать

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Гость

12:46:04 03-06-2026

Гость (12:34:04 03-06-2026) Литров 5 возьму- интересно же послушать... баночки 0,33 тебе хватит)))

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