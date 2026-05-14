Цель инициативы — защитить настоящих творцов и помочь пользователям отличать "живой" контент от сгенерированного нейросетями

14 мая 2026, 18:02, ИА Амител

Форум в МГТУ им. Баумана / Фото: Telegram-канал Антона Горелкина

Нужно ввести маркировку для изображений и видео, созданных исключительно человеком, без применения нейросетей, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Это позволит выделить такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом, что обсуждалось на форуме в МГТУ им. Баумана с участием представителей Минцифры, АНО "Диалог Регионы", ФГУП ГРЧЦ и других организаций, сообщается в его Telegram-канале.

«Глобальный опыт борьбы с дипфейками включает две основные стратегии: обнаружение контента, созданного с помощью ИИ, с помощью специализированного ПО и его маркировку. Однако российские цифровые платформы пока относятся к этому подходу с осторожностью, так как проверка материалов даже современными системами детекции занимает время и фактически превращает соцсети и видеохостинги в платформы с тотальной премодерацией», — отметил он.

Горелкин предложил, чтобы вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформы предоставляли авторам возможность отмечать материалы, созданные без использования нейросетей, специальным значком. Такой контент, по его мнению, может проходить дополнительную проверку и премодерацию на наличие признаков искусственного интеллекта, тогда как весь немаркированный контент будет считаться потенциально небезопасным по умолчанию.

«Предлагаю коллегам рассмотреть идею, о которой я уже говорил: маркировать не ИИ-контент, а ролики и изображения, созданные полностью человеком, без применения нейрогенерации», — заключил Горелкин.

Ранее amic.ru писал, что почти половина жителей Барнаула хотя бы раз пользовались ИИ для советов и рекомендаций.