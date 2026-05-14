В Госдуме предложили маркировать контент, созданный людьми, а не ИИ
Цель инициативы — защитить настоящих творцов и помочь пользователям отличать "живой" контент от сгенерированного нейросетями
14 мая 2026, 18:02, ИА Амител
Нужно ввести маркировку для изображений и видео, созданных исключительно человеком, без применения нейросетей, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Это позволит выделить такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом, что обсуждалось на форуме в МГТУ им. Баумана с участием представителей Минцифры, АНО "Диалог Регионы", ФГУП ГРЧЦ и других организаций, сообщается в его Telegram-канале.
«Глобальный опыт борьбы с дипфейками включает две основные стратегии: обнаружение контента, созданного с помощью ИИ, с помощью специализированного ПО и его маркировку. Однако российские цифровые платформы пока относятся к этому подходу с осторожностью, так как проверка материалов даже современными системами детекции занимает время и фактически превращает соцсети и видеохостинги в платформы с тотальной премодерацией», — отметил он.
Горелкин предложил, чтобы вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформы предоставляли авторам возможность отмечать материалы, созданные без использования нейросетей, специальным значком. Такой контент, по его мнению, может проходить дополнительную проверку и премодерацию на наличие признаков искусственного интеллекта, тогда как весь немаркированный контент будет считаться потенциально небезопасным по умолчанию.
«Предлагаю коллегам рассмотреть идею, о которой я уже говорил: маркировать не ИИ-контент, а ролики и изображения, созданные полностью человеком, без применения нейрогенерации», — заключил Горелкин.
Ранее amic.ru писал, что почти половина жителей Барнаула хотя бы раз пользовались ИИ для советов и рекомендаций.
18:35:16 14-05-2026
Дипфейк - это синтетическая подделка. Госдума по-русски даже не выражается, почему-то в приоритете вот так.
19:52:12 14-05-2026
А что первично? Яйцо или курица?
20:07:27 14-05-2026
созданные полностью человеком, без применения нейрогенерации - таких теперь уже не будет..
01:46:14 15-05-2026
К сожалению, Роскомнадзора (по данным инета) а нашей стране больше нетю. То есть вместо него есть ошибка 404 при подаче обращения - "такого сайта не существует". Кто этим клоунам платит зарплату и за что - сие тайна великая есть, если они свой собственный сайт-то защитить не способны, импотенты. Впрочем, может, им оно им и в радость - зарплата есть, работы нет. А обращение я хотел подать по следующему поводу. Сплошь и рядом информационные сообщения иллюстрируются фотографиями, не имеющим к ним прямого касательства - так дешевле. Идет речь о динозаврах - фото тиранозавра из учебника, который к обсуждаемому диплодоку ни одним боком. Идет материал о пещерах под пирамидами - фото непонятно каких пещер непонятно где, но точно не под пирамидами. Правда, когда речь идет о Пугачевой, фото Вайкуле пока что не суют, но скоро и это будет, если не ввести правило - фотографии, не отражающие смысл новости, помечать знаком какашки. А уж искусственный интеллект или нет - дело сотое.
12:43:32 15-05-2026
Если продукт качественный - мне вообще пофиг кто его создал, человек или ИИ