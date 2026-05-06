Почти половина жителей Барнаула хотя бы раз пользовалась ИИ для советов и рекомендаций

Наиболее активно к нейросетям обращаются молодые жители города

06 мая 2026, 22:32, ИА Амител

Нейросеть, люди / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Почти половина жителей Барнаула хотя бы раз обращалась к нейросетям за советами по личным вопросам. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса среди экономически активных горожан, имеющих опыт использования искусственного интеллекта.

Согласно исследованию, 49% респондентов спрашивали у ИИ о взаимоотношениях, здоровье, карьере или психологических проблемах. При этом женщины делают это чаще мужчин — 54% против 44%.

Наиболее активно к нейросетям обращаются молодые жители города: среди барнаульцев младше 35 лет советы у искусственного интеллекта спрашивали 58% опрошенных. Среди людей старше 45 лет этот показатель составил лишь 30%. Также чаще пользуются такими сервисами жители с доходом ниже 100 тысяч рублей в месяц — 55% против 43% среди горожан с зарплатой от 150 тысяч.

Большинство пользователей при этом склонны доверять полученным рекомендациям. Шесть из десяти респондентов признались, что прислушиваются к советам нейросетей. Из них 45% остались довольны результатом, а 14%, наоборот, разочаровались. Еще четверть участников опроса заявили, что обычно игнорируют рекомендации ИИ, а 14% не воспринимают их всерьез.