Почти половина жителей Барнаула хотя бы раз пользовалась ИИ для советов и рекомендаций
Наиболее активно к нейросетям обращаются молодые жители города
06 мая 2026, 22:32, ИА Амител
Почти половина жителей Барнаула хотя бы раз обращалась к нейросетям за советами по личным вопросам. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса среди экономически активных горожан, имеющих опыт использования искусственного интеллекта.
Согласно исследованию, 49% респондентов спрашивали у ИИ о взаимоотношениях, здоровье, карьере или психологических проблемах. При этом женщины делают это чаще мужчин — 54% против 44%.
Наиболее активно к нейросетям обращаются молодые жители города: среди барнаульцев младше 35 лет советы у искусственного интеллекта спрашивали 58% опрошенных. Среди людей старше 45 лет этот показатель составил лишь 30%. Также чаще пользуются такими сервисами жители с доходом ниже 100 тысяч рублей в месяц — 55% против 43% среди горожан с зарплатой от 150 тысяч.
Большинство пользователей при этом склонны доверять полученным рекомендациям. Шесть из десяти респондентов признались, что прислушиваются к советам нейросетей. Из них 45% остались довольны результатом, а 14%, наоборот, разочаровались. Еще четверть участников опроса заявили, что обычно игнорируют рекомендации ИИ, а 14% не воспринимают их всерьез.
«Контекстный анализ комментариев показал, что чаще всего респонденты обращаются к ИИ по вопросам здоровья (в частности, составить план посещения врачей, интерпретировать результаты исследований, уточнить методы лечения и диагностики и прочего). В целом же спектр личных запросов к нейросетям очень широк — от просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказать назойливому поклоннику, до серьезных запросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки», — отметили аналитики сервиса.
23:27:57 06-05-2026
а ведь были такие как "Ответы Гугл" и "Ответы Майл Ру"
Одни закрыли, вторые превратили в помойку
08:25:27 07-05-2026
Не половина, а все пользователи интернета. Если напишете любое слово в поисковике,то помимо обычных ссылок тут же появится комментарий "Алисы".