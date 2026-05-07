Без грамотной адаптации персонала компании не получают ожидаемого эффекта от внедрения ИИ

07 мая 2026, 21:38, ИА Амител

ИИ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Около трети российских компаний сталкиваются с тем, что их сотрудники испытывают опасения по поводу внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Люди боятся увольнений, увеличения рабочей нагрузки и утраты контроля над процессами, сообщил "Газете.Ru" Вячеслав Лобозов, директор по развитию Touch Instinct.

«После внедрения ИИ часто наблюдается скрытый саботаж: сотрудники формально соглашаются с нововведениями, но фактически игнорируют новые инструменты или используют их неэффективно. CIO.com отмечает, что 31% сотрудников активно саботируют пилотные проекты с использованием ИИ. Мы видим аналогичную ситуацию на российском рынке: примерно треть компаний сталкиваются с тем, что их команды опасаются ИИ-решений. В результате качество работы снижается, и бизнес не получает ожидаемых результатов. Причина такой реакции заключается в неопределенности перехода: сотрудники не понимают своей новой роли, но при этом ответственность за ошибки остается за ними», — подчеркнул Лобозов.

Как отметил эксперт, без четких правил и критериев качества использование технологии вызывает сопротивление.

Лобозов считает, что ключ к успешной цифровизации компании заключается в организованном подходе и ясных действиях со стороны руководства. Во-первых, внедрение ИИ должно начинаться с высшего руководства: именно топ-менеджмент задает первые сценарии использования ИИ, определяет требования к результатам и показывает пример команде. Без этого технология остается на уровне эксперимента и не становится частью повседневных процессов.

Во-вторых, важно заранее установить базовые правила: какие инструменты будут использоваться, какие данные допустимы и какие запросы наиболее эффективны. Это снижает неопределенность и делает работу с ИИ более предсказуемой, отметил эксперт. Он сослался на данные Ernst & Young, согласно которым в компаниях, где сотрудникам объяснили правила работы с ИИ, 92% команд отмечают повышение продуктивности — это на 30 процентных пунктов больше, чем в компаниях без таких разъяснений. В-третьих, внедрение должно происходить через решение конкретных задач, предупредил Лобозов. Команда быстрее принимает новый инструмент, когда видит его практическую пользу, пояснил он.