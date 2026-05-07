В России сотрудники компаний саботируют ИИ
Без грамотной адаптации персонала компании не получают ожидаемого эффекта от внедрения ИИ
07 мая 2026, 21:38, ИА Амител
Около трети российских компаний сталкиваются с тем, что их сотрудники испытывают опасения по поводу внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Люди боятся увольнений, увеличения рабочей нагрузки и утраты контроля над процессами, сообщил "Газете.Ru" Вячеслав Лобозов, директор по развитию Touch Instinct.
«После внедрения ИИ часто наблюдается скрытый саботаж: сотрудники формально соглашаются с нововведениями, но фактически игнорируют новые инструменты или используют их неэффективно. CIO.com отмечает, что 31% сотрудников активно саботируют пилотные проекты с использованием ИИ. Мы видим аналогичную ситуацию на российском рынке: примерно треть компаний сталкиваются с тем, что их команды опасаются ИИ-решений. В результате качество работы снижается, и бизнес не получает ожидаемых результатов. Причина такой реакции заключается в неопределенности перехода: сотрудники не понимают своей новой роли, но при этом ответственность за ошибки остается за ними», — подчеркнул Лобозов.
Как отметил эксперт, без четких правил и критериев качества использование технологии вызывает сопротивление.
Лобозов считает, что ключ к успешной цифровизации компании заключается в организованном подходе и ясных действиях со стороны руководства. Во-первых, внедрение ИИ должно начинаться с высшего руководства: именно топ-менеджмент задает первые сценарии использования ИИ, определяет требования к результатам и показывает пример команде. Без этого технология остается на уровне эксперимента и не становится частью повседневных процессов.
Во-вторых, важно заранее установить базовые правила: какие инструменты будут использоваться, какие данные допустимы и какие запросы наиболее эффективны. Это снижает неопределенность и делает работу с ИИ более предсказуемой, отметил эксперт. Он сослался на данные Ernst & Young, согласно которым в компаниях, где сотрудникам объяснили правила работы с ИИ, 92% команд отмечают повышение продуктивности — это на 30 процентных пунктов больше, чем в компаниях без таких разъяснений. В-третьих, внедрение должно происходить через решение конкретных задач, предупредил Лобозов. Команда быстрее принимает новый инструмент, когда видит его практическую пользу, пояснил он.
«Адаптация сотрудников к ИИ происходит поэтапно, и длительность этого процесса индивидуальна, завися от уровня цифровой зрелости компании», - заключил он.
04:53:08 08-05-2026
Примеры внедрения ИИ хоть в одной алтайской компании? Ну хоть отрасль?
09:39:07 08-05-2026
Вежливый человек. (04:53:08 08-05-2026) Примеры внедрения ИИ хоть в одной алтайской компании? Ну хот... В здравоохранении, МосМедИИ
05:57:35 08-05-2026
Бизнес? Хоспидя... Да хде тут бизнес? Купил-продал-наварился... Клюй ближнего плюй на нижнего вот и весь бизнес
06:51:27 08-05-2026
Сплошные общие фразы. За всё хорошее против всего плохого. ИИ прочно засел в голове спикера.
07:52:04 08-05-2026
опасения людей не беспочвенны, опыт крупнейших компания (openal, google,microsoft и тд), амазон уволила 10% штата после внедрения ИИ, оракл - 30000 человек сократила по результатам внедрения ИИ. А учитывая реалии в России, сокращения пойдут не в сторону "эффективных менеджеров и управленцев" которых должен заменить ИИ, а в сторону именно технарей...
08:15:58 08-05-2026
Ты, говорят, это... не приходи к нам больше!...
Жили без тебя... и нормально справлялись...
17:46:11 08-05-2026
Вижу в "окне" рекламу средства от грибка стопы. И что же там интересного? Стопа с ЧЕТЫРЬМЯ пальцами помещена в СТАКАН с какой-то белой жидкостью. Вот кто это пропускает в интернет? Сам ИИ просочился?