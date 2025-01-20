В городах Алтайского края прервут телерадиовещание ради профилактических работ

Эфир приостановят во вторник, 21 января

20 января 2025, 12:25, ИА Амител

Телевизор / Фото: unsplash.com / Frank Okay

Профилактические работы на объектах телерадиовещания проведут в Барнауле, Бийске и Рубцовске во вторник, 21 января. Как сообщают "Вести Алтай", в связи с этим временно прекратится эфирное цифровое телевизионное вещание и радиовещание в диапазоне ФМ основных радиоканалов.

Так, в Барнауле отключение первого и второго цифровых мультиплексов (20 телеканалов) ожидается с 08:00 до 17:00. В Бийске – с 08:00 до 14:00. В Рубцовске – с 08:00 до 12:00.

Операторов кабельного ТВ эти работы не затронут. При этом некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. В таком случае продолжительность технического перерыва может быть сокращена.