В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей

По словам депутата, необходимо проработать механизм выплат для таких семей

20 августа 2024, 22:15, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме будут дорабатывать законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность — от 20 лет и более. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Нилов отметил, что депутаты хотят уравнять права на денежные выплаты за продолжительность брака. По мнению парламентариев, начинать поощрения за непрерывный брак следует от 20 лет и далее.

Депутат добавил, что в рамках законопроекта властям следует проработать механизм выплат для таких семей. Пока остается неизвестным, будет ли сумма начисляться обоим супругам, или же переводиться на некий общий счет. Парламентарий пообещал, что работа над законопроектом в ближайшее время продолжится.