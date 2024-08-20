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В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей

По словам депутата, необходимо проработать механизм выплат для таких семей

20 августа 2024, 22:15, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме будут дорабатывать законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность — от 20 лет и более. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Нилов отметил, что депутаты хотят уравнять права на денежные выплаты за продолжительность брака. По мнению парламентариев, начинать поощрения за непрерывный брак следует от 20 лет и далее.

Депутат добавил, что в рамках законопроекта властям следует проработать механизм выплат для таких семей. Пока остается неизвестным, будет ли сумма начисляться обоим супругам, или же переводиться на некий общий счет. Парламентарий пообещал, что работа над законопроектом в ближайшее время продолжится.

выплаты

Комментарии 4

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И

23:41:50 20-08-2024

Сто годов - сто рублев?)

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Гость.

09:51:32 21-08-2024

И (23:41:50 20-08-2024) Сто годов - сто рублев?) ... Так это когда соответствующие комитеты и Дума рассмотрят, Дума примет в 3-х чтениях, потом СовФед примет, потом Президент утвердит.Быстро сказывается, но долго принимается.

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Валсар

12:24:04 21-08-2024

А тем парам, которым ничего не платили, а прожили уже 47 лет? Будут платить два раза по двадцать?
😂

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Гость

15:01:56 21-08-2024

Тьфу ты. Прочитал порочных. Опять в пролете, какая же жаль!!!!

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