Постановление подписал глава региона

18 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах, сообщает РИА Новости.

Запрет установлен на 2025 год. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.

Помимо этого, в документе говорилось о продлении запрета на работу в такси, а также в алкогольных и табачных магазинах.

В Алтайском крае на мигрантов также наложили ограничения. Еще 30 августа губернатор подписал указ, запрещающий трудоустраивать иностранцев с патентами в ряде отраслей: лесозаготовки, производство детского питания, здравоохранение и др.

В обоих регионах заявили, что решение принято в "целях обеспечения национальной безопасности".