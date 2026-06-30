Переход на экономные лампы может сократить расходы на освещение мест общего пользования почти вдвое

30 июня 2026, 18:35, ИА Амител

Лампочка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев напомнил россиянам, что управляющие компании обязаны устанавливать энергосберегающие лампы и датчики движения в подъездах. Это поможет сэкономить до 60% на платежах за электроэнергию, подчеркнул он в беседе с "Газетой.ru".

«Управляющая компания должна устанавливать датчики движения, и это не зависит от вашего желания. Если УК утверждает, что это невозможно, то она либо обманывает, либо не знакома с законодательством. Федеральный закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" обязывает управляющие компании проводить мероприятия по энергосбережению, включая установку автоматических устройств для включения и выключения освещения в местах общего пользования», — пояснил Свищев.

В случае отказа управляющей компании установить датчики, депутат рекомендовал обратиться в жилищную инспекцию.

«Если УК не выполняет требования, необходимо направить письменное обращение через портал "Госуслуги.Дом" или в бумажном виде с отметкой о получении. Если УК игнорирует ваше требование или отказывается выполнять его, подайте жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Инспекция проведет проверку и выдаст предписание. В случае невыполнения предписания следует обратиться в прокуратуру или суд. Практика показывает, что УК обязана проводить такие работы за счет платы за содержание жилья, а не за счет дополнительных сборов с жильцов», — добавил он.

Закон об энергосбережении действует с 2009 года, но многие УК делают вид, что не знают о его существовании. Если УК не выполняет требования закона, это может привести к штрафам. Жалобы жильцов — это законное основание для проверок. Чем больше жалоб, тем быстрее будет наведен порядок, подытожил депутат.