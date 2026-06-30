В Госдуме напомнили, что УК обязаны ставить энергосберегающие лампочки
Переход на экономные лампы может сократить расходы на освещение мест общего пользования почти вдвое
30 июня 2026, 18:35, ИА Амител
Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев напомнил россиянам, что управляющие компании обязаны устанавливать энергосберегающие лампы и датчики движения в подъездах. Это поможет сэкономить до 60% на платежах за электроэнергию, подчеркнул он в беседе с "Газетой.ru".
«Управляющая компания должна устанавливать датчики движения, и это не зависит от вашего желания. Если УК утверждает, что это невозможно, то она либо обманывает, либо не знакома с законодательством. Федеральный закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" обязывает управляющие компании проводить мероприятия по энергосбережению, включая установку автоматических устройств для включения и выключения освещения в местах общего пользования», — пояснил Свищев.
В случае отказа управляющей компании установить датчики, депутат рекомендовал обратиться в жилищную инспекцию.
«Если УК не выполняет требования, необходимо направить письменное обращение через портал "Госуслуги.Дом" или в бумажном виде с отметкой о получении. Если УК игнорирует ваше требование или отказывается выполнять его, подайте жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Инспекция проведет проверку и выдаст предписание. В случае невыполнения предписания следует обратиться в прокуратуру или суд. Практика показывает, что УК обязана проводить такие работы за счет платы за содержание жилья, а не за счет дополнительных сборов с жильцов», — добавил он.
Закон об энергосбережении действует с 2009 года, но многие УК делают вид, что не знают о его существовании. Если УК не выполняет требования закона, это может привести к штрафам. Жалобы жильцов — это законное основание для проверок. Чем больше жалоб, тем быстрее будет наведен порядок, подытожил депутат.
19:54:17 30-06-2026
Только УК этот момент мало волнует!
20:36:42 30-06-2026
Гость (19:54:17 30-06-2026) Только УК этот момент мало волнует!... а в магазинах кроме энергосберегающих других и нету. Лампы накаливания канули в лету. К ильичу короче двинулись.
22:16:43 01-07-2026
Повсекакий (20:36:42 30-06-2026) а в магазинах кроме энергосберегающих других и нету. Лампы н... Продаются на равне со светодиодными, цена в разы ниже..
06:09:00 01-07-2026
Гость (19:54:17 30-06-2026) Только УК этот момент мало волнует!... В случае отказа управляющей компании установить датчики, депутат рекомендовал обратиться в жилищную инспекцию.
20:48:12 30-06-2026
экономные лампы- депутат различает люминисцентные и светодиодные? Там экономия не 60% и не в два раза.. Госты для ламп производители выполняют - люмен/ватт, гарантию по наработке в часах и т.д.? Из-за низкого качества (не соблюдения Госта), экономия превращается в убытки. (Но! для бизнеса это выгодно!)
08:44:53 01-07-2026
dok_СФ (20:48:12 30-06-2026) экономные лампы- депутат различает люминисцентные и светодио... Выгодно производить скоропортящееся для лампочкового завода.Сбыт идëт и продукт не пахнет.
11:50:29 01-07-2026
dok_СФ (20:48:12 30-06-2026) экономные лампы- депутат различает люминисцентные и светодио... Лампы как лампы. И те и другие экономные. Домашнюю сеть свою лучше проверьте. Светодиодная в плохой электросети долго не проработает.
00:54:38 01-07-2026
у нас ТСЖ, мы такие лампы поставили 2 года назад
07:26:06 01-07-2026
Любые лампы поставят.. и содержание помещения тариф подымут.
07:47:21 01-07-2026
Гость (07:26:06 01-07-2026) Любые лампы поставят.. и содержание помещения тариф подымут.... Потому как бизнес, влезание в личные кошельки граждан (они же жильцы).
11:36:38 01-07-2026
У меня в люстре галогенки. Уже лет 20 горят. Только одна из 10 перегорела. Тьфу, тьфу, тьфу.
12:38:39 01-07-2026
Гость (11:36:38 01-07-2026) У меня в люстре галогенки. Уже лет 20 горят. Только одна из ... Замени на ксенонки или ДРЛки (только без колбы) и будет еще лучше.
22:21:46 01-07-2026
Гость (11:36:38 01-07-2026) У меня в люстре галогенки. Уже лет 20 горят. Только одна из ... У меня светодиодные (3 вт) более 20 лет каждую ночь (декор.подсветка).