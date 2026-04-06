Жители Барнаула пожаловались на постоянные протечки в многоэтажке и на бездействие УК

По словам горожан, обращения в управляющую компанию результата не дали

06 апреля 2026, 09:48, ИА Амител

Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители девятиэтажного дома в Барнауле пожаловались на регулярные затопления квартир из-за протекающей крыши. По их словам, проблема не решается уже несколько лет, несмотря на обращения в управляющую компанию и даже судебное разбирательство.

Речь идет о доме № 13 на улице Кавалерийской. Как рассказала одна из жительниц в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул", протечки возникают при сильных дождях и во время таяния снега.

«С осени 2024 года нашу квартиру и квартиры соседей на девятом этаже постоянно затапливает осадками», — отметила она.

По словам горожан, обращения в управляющую компанию результата не дали.

«В ответ главный инженер УК и мастер заявляют, что крыша новая и каждый год они ее чинят», — говорится в сообщении.

Очередной случай произошел в конце марта этого года. «После последней жалобы от 27 марта 2026 года, когда начал таять снег, крышу вновь прорвало в нескольких квартирах и в подъезде рядом с электрощитком. Нам сказали: "Ждите, когда снег полностью растает и все высохнет"», — рассказала жительница.

Она также утверждает, что зимой с крыши не убирали снег, хотя проблема повторяется ежегодно. В результате в квартирах повреждаются потолки и стены, отслаиваются обои и штукатурка, появилась плесень.

«У нас в семье маленький ребенок (4 месяца), это очень пагубно влияет на его здоровье и здоровье всей семьи», — подчеркнула она.

По словам заявительницы, в 2024 году жильцы уже обращались в суд, однако, как она утверждает, управляющая компания не компенсировала ущерб и не устранила причину протечек.

Официальных комментариев от управляющей компании на момент публикации не поступало.

Напомним, днем 23 марта произошло обрушение фрагментов фасадной части дома на тротуар с крыши жилого дома № 85 на проспекте Ленина. Просто чудом не пострадали несколько человек, которые в этот момент проходили мимо.

Алтайский СК возбудил дело после падения парапета с крыши дома рядом с прохожими. Следствию предстоит дать юридическую оценку должностным лицам управляющей компании.