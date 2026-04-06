Жители Барнаула пожаловались на постоянные протечки в многоэтажке и на бездействие УК
06 апреля 2026, 09:48, ИА Амител
Жители девятиэтажного дома в Барнауле пожаловались на регулярные затопления квартир из-за протекающей крыши. По их словам, проблема не решается уже несколько лет, несмотря на обращения в управляющую компанию и даже судебное разбирательство.
Речь идет о доме № 13 на улице Кавалерийской. Как рассказала одна из жительниц в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул", протечки возникают при сильных дождях и во время таяния снега.
«С осени 2024 года нашу квартиру и квартиры соседей на девятом этаже постоянно затапливает осадками», — отметила она.
По словам горожан, обращения в управляющую компанию результата не дали.
«В ответ главный инженер УК и мастер заявляют, что крыша новая и каждый год они ее чинят», — говорится в сообщении.
Очередной случай произошел в конце марта этого года. «После последней жалобы от 27 марта 2026 года, когда начал таять снег, крышу вновь прорвало в нескольких квартирах и в подъезде рядом с электрощитком. Нам сказали: "Ждите, когда снег полностью растает и все высохнет"», — рассказала жительница.
Она также утверждает, что зимой с крыши не убирали снег, хотя проблема повторяется ежегодно. В результате в квартирах повреждаются потолки и стены, отслаиваются обои и штукатурка, появилась плесень.
«У нас в семье маленький ребенок (4 месяца), это очень пагубно влияет на его здоровье и здоровье всей семьи», — подчеркнула она.
По словам заявительницы, в 2024 году жильцы уже обращались в суд, однако, как она утверждает, управляющая компания не компенсировала ущерб и не устранила причину протечек.
Официальных комментариев от управляющей компании на момент публикации не поступало.
09:57:01 06-04-2026
А может жалующиеся жители Барнаула не знают что идет СВО?
10:11:34 06-04-2026
Гость (09:57:01 06-04-2026) А может жалующиеся жители Барнаула не знают что идет СВО?... из окоп пишешь?
13:31:24 06-04-2026
Гость (10:11:34 06-04-2026) из окоп пишешь?... из управляющей компании
10:39:45 06-04-2026
Гость (09:57:01 06-04-2026) А может жалующиеся жители Барнаула не знают что идет СВО?... это не мешает УК собирать деньги
13:08:49 06-04-2026
И какие проблемы? Собрали собрание и перешли в другую УК. А вообще, надо готовить документы для обращения в фонд капремонта. Но для этого надо опять проводить собрание. Нл ведь легче сюда написать и пожалиться.
19:26:26 06-04-2026
Гость (13:08:49 06-04-2026) И какие проблемы? Собрали собрание и перешли в другую УК. А... Они думают что прилетит ук на метле и из своего кармана всё починит прям поверх воды и снега. Вникать и думать мало кто хочет