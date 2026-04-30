В число соответчиков по иску также каким-то образом затесалась зерновая компания

30 апреля 2026, 12:05, ИА Амител

Дом по адресу лица Юрина, 166г / Фото: 2ГИС

В Барнауле власти обратились в суд с иском против крупной городской УК "Наследие": от нее требуют исполнить обязанности по обустройству "легальной" мусорной площадки. Информация об иске размещена в картотеке арбитражного суда.

Администрация Ленинского района потребовала от "Наследия" обустроить место накопления ТКО — то есть контейнерную площадку — по адресу улица Юрина, 166г. Там, по данным справочника 2ГИС, находится многоквартирный дом 1967 года постройки. В случае победы властей УК получит на обустройство площадки 30 дней. Если площадка так и не появится, то "Наследию" придется выплачивать администрации по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Соответчиком по иску по каким-то причинам указана компания "ТФ-Групп". Она, согласно 2ГИС, базируется в Барнауле по адресу улица Рубцовская, 10а. Какого-либо филиала в доме на Юрина, по данным справочника, она не имеет. При этом обустройством контейнерной площадки должна заниматься именно управляющая компания.

УК "Наследие" — достаточно крупная управляющая компания: под ее крылом, если верить порталу "Мой ЖКХ", 41 многоквартирный дом в Барнауле. Что же касается "ТФ-Групп", то компания, по данным из открытых источников, занимается оптовой торговлей "зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных".Напомним, в апреле 2026 года на нерегулярный вывоз мусора жаловались жители Бийска. Это явление якобы даже привело к увеличению популяции крыс в городском районе АБ. Регоператор Бийской зоны ТКО "Спецобслуживание плюс", однако, опроверг эту информацию, отметив, что грызуны могли расплодиться из-за ненадлежащего содержания контейнерных площадок.