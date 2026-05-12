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Когда следующие длинные выходные в 2026 году и сколько дней мы будем отдыхать?

Отвечаем на вопрос, который первым возникает в голове после майских праздников

12 мая 2026, 06:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Майские праздники (что первые, что вторые), как и всегда, пролетели очень быстро. Пора вновь возвращаться к работе. Хотя, конечно, невольно начинаешь размышлять о том, когда удастся отдохнуть побольше в следующий раз. Впрочем, такая возможность будет относительно скоро. 

О том, когда следующие длинные праздничные выходные в 2026 году, — в материале amic.ru. 

1

Когда следующие длинные выходные после майских в 2026 году?

Следующие длинные выходные будут уже в июне. Мы будем отдыхать по случаю Дня России. 
2

А когда День России?

Дата праздника не меняется год от года — его отмечают 12 июня
3

Сколько дней мы будем отдыхать на День России в 2026 году?

По случаю Дня России в 2026 году мы будем отдыхать три дня
4

Как отдыхаем на День России в 2026 году и когда выходим на работу?

Мы будем отдыхать 12 (пятница), 13 (суббота) и 14 (воскресенье) июня. В понедельник, 15 июня, нужно будет возвращаться к работе. 
5

А когда длинные выходные после этого?

Увы, после этого длинных выходных в 2026 году больше не будет. Следующий большой праздник — День народного единства (4 ноября) — в этом году выпадает на среду. Поэтому никаких длинных выходных не будет — всего лишь один выходной посреди недели. 
А по-настоящему длительный период отдыха будет уже лишь по случаю Нового года. 
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Как мы будем отдыхать в 2027 году и когда будут длинные выходные?

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НОВОСТИОбщество
праздники выходные
       

Комментарии 1

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Гость

07:28:19 12-05-2026

Никому не нравится работать. Все хотят бухать и развлекаться. Проклятая работа.

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