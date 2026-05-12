Отвечаем на вопрос, который первым возникает в голове после майских праздников

12 мая 2026, 06:40, ИА Амител

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Майские праздники (что первые, что вторые), как и всегда, пролетели очень быстро. Пора вновь возвращаться к работе. Хотя, конечно, невольно начинаешь размышлять о том, когда удастся отдохнуть побольше в следующий раз. Впрочем, такая возможность будет относительно скоро.

О том, когда следующие длинные праздничные выходные в 2026 году, — в материале amic.ru.

1 Когда следующие длинные выходные после майских в 2026 году? Следующие длинные выходные будут уже в июне. Мы будем отдыхать по случаю Дня России.

2 А когда День России? Дата праздника не меняется год от года — его отмечают 12 июня.

3 Сколько дней мы будем отдыхать на День России в 2026 году? По случаю Дня России в 2026 году мы будем отдыхать три дня.

4 Как отдыхаем на День России в 2026 году и когда выходим на работу? Мы будем отдыхать 12 (пятница), 13 (суббота) и 14 (воскресенье) июня. В понедельник, 15 июня, нужно будет возвращаться к работе.