В Госдуме предложили дать пенсионерам рассрочку по долгам за ЖКУ вместо списания
Реструктуризация на три-пять лет с заморозкой пеней коснется 500–900 тысяч пожилых россиян
16 мая 2026, 17:31, ИА Амител
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов выступил с инициативой ввести для пенсионеров реструктуризацию задолженности за жилищно-коммунальные услуги, пишет ura.ru.
По его словам, механизм должен включать сверку начислений, проверку права на субсидию, рассрочку на три-пять лет, заморозку пеней и график выплат по основному долгу.
Гаврилов отметил, что за долгами пенсионеров часто стоят бытовые проблемы: траты на лекарства, помощь детям, утрата родственников. Коммунальные платежи при этом "съедают" до четверти их дохода.
Согласно предварительным расчетам, реструктуризация может затронуть от 500 до 900 тысяч пожилых россиян, чья задолженность оценивается в 140–230 миллиардов рублей.
18:13:45 16-05-2026
Вообще отстаньте от пенсионеров. Пусть не за что не платят. На квартире пусть висит и все. Наследники прежде чем забрать жилье пусть расчитываются. Проклятые депутаты об этом даже не подумали. Вместо этого они думают как удобнее забрать, взять да поиметь с пенсионеров. Подлецы....
08:36:41 17-05-2026
Дед (18:13:45 16-05-2026) Вообще отстаньте от пенсионеров. Пусть не за что не платят. ... наследникам не будет нужна квартира с твоими долгами, они из-за долгов откажутся от такого наследства и квартира отойдет муниципалитету. В своём уме?
18:30:19 16-05-2026
Правительство десятками лет не возвращает гражданам практически изъятые у народа советские вклады! Почему бы не приступить наконец к их возврату в форме полного освобождения невольных кредиторов 90-ых гг (на сумму долга перед каждым из них со стороны государства) от долгов за ЖКУ, чем изображать из себя неких "благотворителей"?
21:27:20 16-05-2026
Гость (18:30:19 16-05-2026) Правительство десятками лет не возвращает гражданам практиче... А вы уверены, что квартира с таким долгом по ЖКУ будет интересна наследникам? В итоге вы рискуете получить огромное количество так называемого "выморочного имущества" в виде никем не востребованных квартир. А текущее содержание такого имущества ляжет на местный бюджет. И в итоге что получится? Куда деть эти квартиры? Продать? Так предложение жилья что на вторичке, что в новостройках и так превышает спрос. Отдать нуждающимся, опять же, списав все долги?
02:32:02 17-05-2026
Кхм... (21:27:20 16-05-2026) А вы уверены, что квартира с таким долгом по ЖКУ будет интер... Зато сразу будет видно. Кому нужны старики. А кому только жилье в наследство. Это заставит платить за мать и за отца и помогать им. А не просто ждать. Когда на блюдечке все упадет. В коей мере справедливо.
09:04:10 17-05-2026
Гость (02:32:02 17-05-2026) Зато сразу будет видно. Кому нужны старики. А кому только жи... Я одного не пойму: вы из Китая постите? "Платить за отца и мать". А пенсию отца и матери отдать "государству"?
11:05:42 17-05-2026
Кхм... (09:04:10 17-05-2026) Я одного не пойму: вы из Китая постите? "Платить за отца и м... На пенсии люди имеют полное право жить для себя. И сколько бы не была у них пенсия. Тратить её на себя. Пусть квартиры отойдут муниципалитету. Раздадут детдомовцам. Рас наследники такие разгильдяи. А то за 25 лет не разу не позвонят, а как за наследством, за квартирой так вот они. Да и платить за ЖКУ если пенсионер хочет никто не запрещает...
16:43:49 17-05-2026
дед (11:05:42 17-05-2026) На пенсии люди имеют полное право жить для себя. И сколько б... Вы бредите. "Муниципалитет" и так без штанов, на какие шиши он должен содержать эти квартиры?! "Раздать детдомовцам" - а долги по квартплате от прежних хозяев тоже им "раздать"? Или на соседей расписать?
😁
18:30:50 16-05-2026
А пенсию увеличить не вариант?
18:38:57 16-05-2026
Да вы и дальше индексируйте тарифы теми же темпами.
19:57:30 16-05-2026
Десятки сотни миллиардов долларов дали в виде кредитов разным странам и списали потому что взять с них нечего. А свой народ гнобят твари.
20:12:21 16-05-2026
Партию этого депутата озвучивать надо? Голосовать будем в сентябре именно за этих людоедов!
07:10:40 17-05-2026
Гость (20:12:21 16-05-2026) Партию этого депутата озвучивать надо? Голосовать будем в се... Ты наивный- голосованием им испугать- для этого у них есть Матвеева которая ещи 3 года назад- сейчас не знаю получала за свою зряплату ежедневно на жратву 5000 руб в день
21:46:58 16-05-2026
Гордость за страну берёт!
Не бросают стариков, красавчики
06:50:23 17-05-2026
А почему они не предлагают сделать достойные пенсии пенсионерам чтоб они могли достойно доживать свой век?
08:59:06 17-05-2026
Коммуналка съедает не четверть пенсии, а 50%