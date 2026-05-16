В Госдуме предложили дать пенсионерам рассрочку по долгам за ЖКУ вместо списания

Реструктуризация на три-пять лет с заморозкой пеней коснется 500–900 тысяч пожилых россиян

16 мая 2026, 17:31, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов выступил с инициативой ввести для пенсионеров реструктуризацию задолженности за жилищно-коммунальные услуги, пишет ura.ru.

По его словам, механизм должен включать сверку начислений, проверку права на субсидию, рассрочку на три-пять лет, заморозку пеней и график выплат по основному долгу.

Гаврилов отметил, что за долгами пенсионеров часто стоят бытовые проблемы: траты на лекарства, помощь детям, утрата родственников. Коммунальные платежи при этом "съедают" до четверти их дохода.

Согласно предварительным расчетам, реструктуризация может затронуть от 500 до 900 тысяч пожилых россиян, чья задолженность оценивается в 140–230 миллиардов рублей.