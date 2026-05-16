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В Госдуме предложили дать пенсионерам рассрочку по долгам за ЖКУ вместо списания

Реструктуризация на три-пять лет с заморозкой пеней коснется 500–900 тысяч пожилых россиян

16 мая 2026, 17:31, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru
Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов выступил с инициативой ввести для пенсионеров реструктуризацию задолженности за жилищно-коммунальные услуги, пишет ura.ru.

По его словам, механизм должен включать сверку начислений, проверку права на субсидию, рассрочку на три-пять лет, заморозку пеней и график выплат по основному долгу.

Гаврилов отметил, что за долгами пенсионеров часто стоят бытовые проблемы: траты на лекарства, помощь детям, утрата родственников. Коммунальные платежи при этом "съедают" до четверти их дохода.

Согласно предварительным расчетам, реструктуризация может затронуть от 500 до 900 тысяч пожилых россиян, чья задолженность оценивается в 140–230 миллиардов рублей.

       

Комментарии 16

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Дед

18:13:45 16-05-2026

Вообще отстаньте от пенсионеров. Пусть не за что не платят. На квартире пусть висит и все. Наследники прежде чем забрать жилье пусть расчитываются. Проклятые депутаты об этом даже не подумали. Вместо этого они думают как удобнее забрать, взять да поиметь с пенсионеров. Подлецы....

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гость

08:36:41 17-05-2026

Дед (18:13:45 16-05-2026) Вообще отстаньте от пенсионеров. Пусть не за что не платят. ... наследникам не будет нужна квартира с твоими долгами, они из-за долгов откажутся от такого наследства и квартира отойдет муниципалитету. В своём уме?

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Гость

18:30:19 16-05-2026

Правительство десятками лет не возвращает гражданам практически изъятые у народа советские вклады! Почему бы не приступить наконец к их возврату в форме полного освобождения невольных кредиторов 90-ых гг (на сумму долга перед каждым из них со стороны государства) от долгов за ЖКУ, чем изображать из себя неких "благотворителей"?

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Кхм...

21:27:20 16-05-2026

Гость (18:30:19 16-05-2026) Правительство десятками лет не возвращает гражданам практиче... А вы уверены, что квартира с таким долгом по ЖКУ будет интересна наследникам? В итоге вы рискуете получить огромное количество так называемого "выморочного имущества" в виде никем не востребованных квартир. А текущее содержание такого имущества ляжет на местный бюджет. И в итоге что получится? Куда деть эти квартиры? Продать? Так предложение жилья что на вторичке, что в новостройках и так превышает спрос. Отдать нуждающимся, опять же, списав все долги?

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Гость

02:32:02 17-05-2026

Кхм... (21:27:20 16-05-2026) А вы уверены, что квартира с таким долгом по ЖКУ будет интер... Зато сразу будет видно. Кому нужны старики. А кому только жилье в наследство. Это заставит платить за мать и за отца и помогать им. А не просто ждать. Когда на блюдечке все упадет. В коей мере справедливо.

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Кхм...

09:04:10 17-05-2026

Гость (02:32:02 17-05-2026) Зато сразу будет видно. Кому нужны старики. А кому только жи... Я одного не пойму: вы из Китая постите? "Платить за отца и мать". А пенсию отца и матери отдать "государству"?

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дед

11:05:42 17-05-2026

Кхм... (09:04:10 17-05-2026) Я одного не пойму: вы из Китая постите? "Платить за отца и м... На пенсии люди имеют полное право жить для себя. И сколько бы не была у них пенсия. Тратить её на себя. Пусть квартиры отойдут муниципалитету. Раздадут детдомовцам. Рас наследники такие разгильдяи. А то за 25 лет не разу не позвонят, а как за наследством, за квартирой так вот они. Да и платить за ЖКУ если пенсионер хочет никто не запрещает...

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Кхм...

16:43:49 17-05-2026

дед (11:05:42 17-05-2026) На пенсии люди имеют полное право жить для себя. И сколько б... Вы бредите. "Муниципалитет" и так без штанов, на какие шиши он должен содержать эти квартиры?! "Раздать детдомовцам" - а долги по квартплате от прежних хозяев тоже им "раздать"? Или на соседей расписать?
😁

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Гость

18:30:50 16-05-2026

А пенсию увеличить не вариант?

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Гость

18:38:57 16-05-2026

Да вы и дальше индексируйте тарифы теми же темпами.

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Кость

19:57:30 16-05-2026

Десятки сотни миллиардов долларов дали в виде кредитов разным странам и списали потому что взять с них нечего. А свой народ гнобят твари.

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Гость

20:12:21 16-05-2026

Партию этого депутата озвучивать надо? Голосовать будем в сентябре именно за этих людоедов!

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Гость

07:10:40 17-05-2026

Гость (20:12:21 16-05-2026) Партию этого депутата озвучивать надо? Голосовать будем в се... Ты наивный- голосованием им испугать- для этого у них есть Матвеева которая ещи 3 года назад- сейчас не знаю получала за свою зряплату ежедневно на жратву 5000 руб в день

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Гость

21:46:58 16-05-2026

Гордость за страну берёт!
Не бросают стариков, красавчики

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Гость

06:50:23 17-05-2026

А почему они не предлагают сделать достойные пенсии пенсионерам чтоб они могли достойно доживать свой век?

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Гость

08:59:06 17-05-2026

Коммуналка съедает не четверть пенсии, а 50%

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