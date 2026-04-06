Эксперт ЖКХ рассказал, кому придется платить за отопление летом и почему
Летние начисления могут быть связаны с погашением старых долгов, корректировкой после сверки или техническими неполадками
06 апреля 2026, 15:10, ИА Амител
Собственники жилья часто недоумевают, почему в летних счетах появляется графа "отопление". Комментируя ситуацию, Дмитрий Бондарь, эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель, пояснил агентству "Прайм", что плата за отопление может быть выставлена как на постоянной основе, так и только в отопительный сезон.
«С марта 2025 года с введением постановления № 1176 в некоторых регионах России начали применять систему сезонного начисления платы за отопление. Если в вашем регионе используется такая система, но вы получили счет за отопление в летний период, рекомендуется связаться с управляющей компанией для разъяснений», — добавил он.
Бондарь рекомендует воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги.Дом" для общения с управляющей организацией. Через это приложение можно узнать, как рассчитывается плата за отопление в конкретном регионе. Сотрудники управляющей компании обязаны сообщить, взимается ли плата за тепло на постоянной основе или только в отопительный период.
«Летние счета за отопление могут возникать по различным причинам, таким как погашение задолженностей, корректировка данных после проверки или технические ошибки. Если батареи не горячие, а счет все равно пришел, не игнорируйте его. Обратитесь в управляющую компанию для прояснения ситуации. Обычно проблема решается, и платить за отопление летом не нужно», — заключил Бондарь.
15:49:47 06-04-2026
Не о чем статья. Летом за отопление платят те жильцы домов , где не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии на отопление. А дома где стоят счетчики на отопление оплачивают только в отопительный сезон Опять если что не напортачит УК или тепловики, не посчитают списать свои потери тепла через драные тепловые сети. Которые они латают( именно латают), а не меняют. Да еще в одном и том же месте , да не один раз в год. Далеко ходить не надо , пример Малахова 31 и Глушкова 13 каждый год раскопки Асфальт на проезжей части только уложили , так тут же раскопали , да не один раз и из года в год картина повторяется
16:40:04 06-04-2026
На улице +15 , а вы топите как январе, ироды.
17:01:06 06-04-2026
Хоть кто то может вникнуть: на улице плюсовая температура более 10 градусов. Ну почему батареи в квартирах как в минус 30 на улице. Это же просто не должно быть. И куда бы ни позвонил ответа на решение вопроса нет.
20:16:50 06-04-2026
Какая то эпидемия развилась с этими ГОСТами.
21:00:46 06-04-2026
Адокаты жэу вам всё по полочкам разложат.