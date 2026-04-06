Летние начисления могут быть связаны с погашением старых долгов, корректировкой после сверки или техническими неполадками

06 апреля 2026, 15:10, ИА Амител

Квитанция, отопление / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Собственники жилья часто недоумевают, почему в летних счетах появляется графа "отопление". Комментируя ситуацию, Дмитрий Бондарь, эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель, пояснил агентству "Прайм", что плата за отопление может быть выставлена как на постоянной основе, так и только в отопительный сезон.

«С марта 2025 года с введением постановления № 1176 в некоторых регионах России начали применять систему сезонного начисления платы за отопление. Если в вашем регионе используется такая система, но вы получили счет за отопление в летний период, рекомендуется связаться с управляющей компанией для разъяснений», — добавил он.

Бондарь рекомендует воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги.Дом" для общения с управляющей организацией. Через это приложение можно узнать, как рассчитывается плата за отопление в конкретном регионе. Сотрудники управляющей компании обязаны сообщить, взимается ли плата за тепло на постоянной основе или только в отопительный период.