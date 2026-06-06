В Госдуме предложили дать родителям оплачиваемый выходной перед 1 сентября
Вице-спикер Борис Чернышов считает, что 31 августа семьи проводят в суете: нужно докупить школьные принадлежности, подготовить форму и настроить ребенка
06 июня 2026, 15:02, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума предложил ввести дополнительный оплачиваемый выходной для родителей школьников перед 1 сентября.
По его словам, день накануне начала учебного года для многих семей превращается в настоящий стресс.
«Нужно докупить школьные принадлежности, подготовить форму, собрать документы, настроить ребенка на новый этап жизни. Многие родители делают это буквально ночью после рабочего дня, потому что другой возможности просто нет», — отметил парламентарий.
Чернышов предлагает предоставить оплачиваемый выходной 31 августа либо в последний рабочий день перед Днем знаний. Это позволит семьям подготовиться к школе спокойно, без спешки и лишних переживаний.
Особенно актуальна такая мера для родителей первоклассников, для которых 1 сентября становится большим и волнительным событием. Вице-спикер подчеркнул, что важно соблюдать баланс между интересами семей и работодателей.
Поэтому речь идет не об очередном государственном празднике, а о специальном семейном выходном или гарантированном праве на освобождение от работы накануне 1 сентября.
15:17:19 06-06-2026
кто работать будет бесконечные эти предложения будет оплачивать за свой счет или плюнет и тоже будет гнать дуру вместо работы
15:30:59 06-06-2026
За деньгами в туда к ним приходить?
15:46:15 06-06-2026
Это плохие родители что все делают 31 августа..всегда август был расписан что купить и как ЗАРАНЕЕ, а не в последний день. Чему могут научить детей столь не организованные родители?
и еще.. если в отделе ВСЕ возьмут такой отпуск фирму закрывать?
16:31:39 06-06-2026
А что делается перед 8 марта? Для мужчин это стресс на весь год. Надо им оплачиваемый выходной на 7 марта и потом больничный на три дня. А день рыбака? А день свадьбы? Оооой, мама дорогая!!!