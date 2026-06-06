В Госдуме предложили дать родителям оплачиваемый выходной перед 1 сентября

Вице-спикер Борис Чернышов считает, что 31 августа семьи проводят в суете: нужно докупить школьные принадлежности, подготовить форму и настроить ребенка

06 июня 2026, 15:02, ИА Амител

1 сентября в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума предложил ввести дополнительный оплачиваемый выходной для родителей школьников перед 1 сентября.

По его словам, день накануне начала учебного года для многих семей превращается в настоящий стресс.

«Нужно докупить школьные принадлежности, подготовить форму, собрать документы, настроить ребенка на новый этап жизни. Многие родители делают это буквально ночью после рабочего дня, потому что другой возможности просто нет», — отметил парламентарий.

Чернышов предлагает предоставить оплачиваемый выходной 31 августа либо в последний рабочий день перед Днем знаний. Это позволит семьям подготовиться к школе спокойно, без спешки и лишних переживаний.

Особенно актуальна такая мера для родителей первоклассников, для которых 1 сентября становится большим и волнительным событием. Вице-спикер подчеркнул, что важно соблюдать баланс между интересами семей и работодателей.

Поэтому речь идет не об очередном государственном празднике, а о специальном семейном выходном или гарантированном праве на освобождение от работы накануне 1 сентября.